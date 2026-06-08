Tragedia en Mendoza: una nena de 13 años murió tras ser atropellada

La menor murió tras ser atropellada en Ruta 15, en Ugarteche, cuando intentaba cruzar la calzada por detrás de un colectivo. El conductor del vehículo dio negativo en el test de alcoholemia y la Justicia investiga las circunstancias del hecho.

Una nena de 13 años murió este lunes por la mañana luego de ser atropellada en un trágico accidente vial ocurrido en la Ruta 15, a la altura del kilómetro 33, en la zona de Ugarteche en Luján de Cuyo.

El hecho se registró cerca de las 6.50 y es investigado por personal de la Subcomisaría Ugarteche. De acuerdo con la información preliminar, la menor se encontraba esperando el colectivo y, al intentar cruzar la calzada por detrás del micro en dirección al este, fue embestida por un automóvil que circulaba de sur a norte.

El vehículo involucrado es un Chevrolet Corsa, conducido por un hombre de 43 años.

Tras el impacto, efectivos policiales y profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegaron al lugar para asistir a la víctima. Sin embargo, los médicos constataron el deceso de la adolescente en la escena del siniestro.

En tanto, al conductor del rodado se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo: 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre.

La Oficina Fiscal de la jurisdicción quedó a cargo de la investigación para determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió la tragedia.