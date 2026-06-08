Iba por las calles de Mendoza cuando se encontró con algo que lo dejó sin palabras

La joven se encontraba en la vereda cuando vio pasar a un sujeto que captó su atención. El vídeo fue compartido a través de TikTok, donde se volvió viral.

Algunas situaciones de la vida cotidiana son comunes para ciertas personas, pero para otras puede ser todo un descubrimiento. Una persona circulaba por las calles de Mendoza cuando de repente un curioso sujeto llamó su atención, ya que iba paseando a unas mascotas fuera de lo ordinario.

Algunas veces la provincia de Mendoza suele ser el escenario perfecto para que tanto turistas como locales se encuentren con ciertos personajes que salen un poco de los patrones tradicionales.

Así fue como un día una persona pasaba tranquilamente por una calle de Mendoza y se encontró con un joven que caminaba por la vereda de enfrente. Todo le parecía normal hasta que decidió hacerle zoom con la cámara y se encontró que caminaba con unas mascotas bastante “extrañas”.

Cuando se acercó, se dio cuenta de que estaba paseando a sus cabras vestidas especialmente para el Mundial con la camiseta de Argentina.

“Pov: las calles en el centro de Mendoza”, escribieron junto a las imágenes. El vídeo que fue compartido a través de Tiktok y despertó la curiosidad entre los usuarios.

Inmediatamente, el video se volvió viral en las redes sociales y ya cosecha miles de reproducciones en la aplicación china. En los comentarios, algunos mendocinos no quisieron perderse la situación y muchos hicieron alusión a la particular situación.