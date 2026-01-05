Oportunidad de empleo en Mendoza: un importante hotel busca mucamas, recepcionista y guardias de seguridad

Una importante cadena de hoteles abrió la convocatoria laboral para incorporar personas en varios puestos. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postularte.

Una reconocida cadena hotelera de Mendoza abrió una convocatoria laboral para incorporar recepcionistas, mucamas/os, guardia de seguridad y profesor de educación física. Algunos de los puestos son de manera eventual y full time con pocos requisitos.

En este caso, la convocatoria trata de cubrir vacantes en diferentes sectores para los hoteles de Grupo Huentala. Todos ubicados en el Gran Mendoza.

Vacantes laborales en Mendoza

Recepcionista

“Nos encontramos en la búsqueda de una persona proactiva, orientada al servicio y con excelentes habilidades de comunicación”, escribieron en el aviso. Desde la empresa ofrecen lugar de trabajo en el centro de Mendoza, incorporación inmediata (modalidad eventual), oportunidades de desattollo personal y profesional.

¿Cuáles son los requisitos?

Según lo informado, los postulantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Estudios avanzados o concluidos en la carrera de Turismo y Hotelería.

Experiencia mínima de 1 año en recepción de hotel.

Disponibilidad full time para trabajar en horarios rotativos.

Mucama/o

Entre los requisitos, la empresa aclaró que los postulantes deben tener:

Secundaria completa.

Experiencia previa en tareas de limpieza, mantenimiento de espacios y atención a detalles (deseable, no excluyente).

Disponibilidad horaria full time y buena predisposición para el trabajo en equipo.

La empresa ofrece lugar de trabajo en el centro de Mendoza, incorporación inmediata (modalidad eventual), posibilidad de aprendizaje y crecimiento personal dentro de la organización.

Guardia de seguridad

¿Cuáles son los requisitos?

Carnet habilitante y actualizado de REPRIV.

Experiencia previa en seguridad.

Certificado de buena conducta actualizado.

Excelentes aptitudes interpersonales y de comunicación.

Disponibilidad full time.

Profesor de educación física

Entre los requisitos figuran:

Estudios concluidos en el Profesorado de Educación Física.

Experiencia en puestos similares (deseable).

Dominio de los idiomas inglés y/o portugués (deseable).

Predisposición para realizar tareas varias.

Disponibilidad full time.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas deben enviar su currículum vitae al correo electrónico: seleccion@grupohuentala.com.ar. En el asunto deben poner el puesto al que quieren aplicar: Recepcionista, mucama, guardia de seguridad o profesor de educación física.