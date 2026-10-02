Alerta amarilla por Zonda este viernes: ¿a qué hora baja al llano y cuánto subirá la temperatura?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que soplará viento caliente durante esta jornada. Los vientos pueden superar los 60 kilómetros por hora.

Este viernes se espera una jornada marcada por el viento Zonda. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el viento caliente soplará durante este viernes en toda la provincia con ráfagas que pueden superar los 60 kilómetros por hora.

¿Qué dice la Alerta Amarilla del SMN?

La Alerta Amarilla señala que el viento Zonda afectará a la provincia con velocidades entre 30 y 40 kilómetros por hora con ráfagas que pueden superar los 60 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

¿A qué hora se daría el fenómeno?

El fenómeno se daría durante la tarde y noche de este viernes.

¿Cómo estará este viernes 02-10-2026?

Este viernes estará este algo nublado con ascenso de la temperatura, zonda en precordillera y el llano. Tormentas hacia la noche en el sudeste provincial. Nevadas en cordillera.

Máxima: 30°C | Mínima: 9°C

Sábado 03-10-2026

Poca nubosidad con descenso de la temperatura, vientos leves a moderados del sudeste. Nevadas débiles en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 11°C

Domingo 04-10-2026

Parcial nublado con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Nevadas débiles en cordillera.

Máxima: 23°C | Mínima: 9°C

Lunes 05-10-2026

Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura y precipitaciones aisladas, vientos moderados del sudeste. Nevadas en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 8°C

Martes 06-10-2026

Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura y tormentas aisladas, vientos moderados del sudeste. Nevadas moderadas en cordillera.

Máxima: 23°C | Mínima: 7°C

Miércoles 07-10-2026

Mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones aisladas. Nevadas en cordillera.

Máxima: 16°C | Mínima: 7°C