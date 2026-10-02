El Zonda llegaría por la tarde a Mendoza: ¿qué pasa con las clases?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una Alerta Amarilla por viento Zonda. El aire caliente bajará por la tarde y por ello la DGE evaluará con el correr de las horas que pasará con las clases.

Para este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una Alerta Amarilla por viento Zonda. El organismo informó que el viento caliente soplará durante este viernes en toda la provincia con ráfagas que pueden superar los 60 kilómetros por hora.

Los meteorólogos agregaron, además que el viento caliente podría llegar a la provincia, sobre todo a la precordillera en hora de la tarde. Es por ello que la DGE evaluará minuto a minuto cómo está la situación y cerca de las 11.30 dará a conocer qué pasará con las clases para el turno tarde.

Entendiendo que por la mañana, la provincia no sufre el fenómeno del viento, las clases se dictan con normalidad.

¿Qué dice la Alerta Amarilla del SMN?

La Alerta Amarilla señala que el viento Zonda afectará a la provincia con velocidades entre 30 y 40 kilómetros por hora con ráfagas que pueden superar los 60 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

¿A qué hora se daría el fenómeno?

El fenómeno se daría durante la tarde y noche de este viernes.

¿Cómo estará este viernes 02-10-2026?

Este viernes estará este algo nublado con ascenso de la temperatura, zonda en precordillera y el llano. Tormentas hacia la noche en el sudeste provincial. Nevadas en cordillera.

Máxima: 30°C | Mínima: 9°C