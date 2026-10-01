El Poder judicial de Mendoza cubrirá 340 puestos de trabajo: cuándo y quiénes se podrán inscribir

La convocatoria está dirigida a personas con secundario o polimodal completo y contempla cuatro etapas eliminatorias. La inscripción será online durante cinco días y las vacantes se distribuirán entre las cuatro circunscripciones judiciales de Mendoza.

El Poder Judicial de Mendoza abrirá una nueva convocatoria para cubrir 340 puestos de trabajo en distintos departamentos de la provincia. El concurso estará destinado a personas que tengan el secundario o polimodal completo y comenzará con una inscripción online que permanecerá abierta durante cinco días. Los aspirantes deberán cumplir una serie de requisitos y un proceso de selección con evaluaciones virtuales, exámenes presenciales y una instancia psicofísica.

Cuándo y cómo inscribirse al concurso del Poder Judicial

La inscripción comenzará a las 10 del lunes 5 de octubre de 2026 y estará disponible hasta las 23.59 del viernes 9 de octubre. El trámite será exclusivamente online, a través del sitio oficial de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

Para acceder al formulario, los interesados deberán ingresar al apartado “Ciudadanía” y luego seleccionar “Concurso”. La inscripción tendrá carácter de declaración jurada y será validada mediante los registros de la aplicación Mi Argentina. Cada aspirante podrá realizar un único registro por CUIL.

El material de estudio y los contenidos que serán evaluados estarán disponibles a partir del 12 de octubre de 2026.

Dónde estarán las 340 vacantes del Poder Judicial

Las vacantes se distribuirán entre las cuatro circunscripciones judiciales de Mendoza, de acuerdo con las necesidades establecidas para cada zona.

Circunscripción Departamentos Vacantes Primera Ciudad, Lavalle, Las Heras, Guaymallén, Maipú, Luján de Cuyo y Godoy Cruz 200 Segunda San Rafael, General Alvear y Malargüe 90 Tercera San Martín, Santa Rosa, La Paz, Junín y Rivadavia 30 Cuarta Tunuyán, Tupungato y San Carlos 20 Total Toda la provincia 340

La mayor cantidad de vacantes estará concentrada en la Primera Circunscripción, con 200 puestos. La Segunda tendrá 90 vacantes, mientras que la Tercera contará con 30 y la Cuarta con 20.

Mendoza: qué requisitos hay que cumplir para ingresar al Poder Judicial

Las personas interesadas en ingresar al Poder Judicial de Mendoza deberán cumplir una serie de requisitos para poder inscribirse en la convocatoria.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Tener 18 años cumplidos .

. Ser argentino o residente permanente en el país.

en el país. Contar con título secundario o polimodal completo .

. Acreditar, al momento de asumir el cargo, un domicilio ubicado a menos de 100 kilómetros de la sede laboral correspondiente.

correspondiente. Aprobar todas las etapas del concurso.

Superar satisfactoriamente los exámenes médicos y psicológicos.

Las personas que estén comprendidas en normas de protección específicas, como la legislación provincial sobre discapacidad o la Ley de promoción del empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, podrán declararlo durante la inscripción y deberán presentar la documentación correspondiente cuando corresponda.

Quiénes no podrán ingresar al concurso

El reglamento también establece distintos impedimentos para el ingreso al Poder Judicial. Entre ellos se encuentran determinadas situaciones vinculadas con condenas penales firmes por delitos dolosos, la separación de un empleo público por mal desempeño mediante un acto administrativo firme, la percepción de un beneficio jubilatorio y la inclusión en el Registro de Deudores Alimentarios.

También existen impedimentos relacionados con las situaciones contempladas por el Decreto Ley N° 560/73 y con una declaración judicial de quiebra mediante sentencia firme.

Cómo son las cuatro etapas del concurso para ingresar a trabajar al Poder Judicial

El proceso de selección tendrá cuatro instancias eliminatorias. Los postulantes deberán superar cada una para poder avanzar a la siguiente.

1. Evaluación virtual

La primera etapa estará compuesta por dos jornadas virtuales. En cada una, los participantes deberán observar un video institucional y jurídico de entre 30 y 40 minutos.

Después deberán responder un cuestionario de 20 preguntas de opción múltiple. Cada evaluación tendrá un tiempo máximo de 15 minutos y será necesario responder correctamente al menos 15 preguntas, es decir, el 75%, para continuar.

2. Examen presencial de comprensión lectora

La segunda instancia será un examen presencial, escrito y eliminatorio. Los aspirantes deberán leer un texto elaborado por el Centro de Capacitación “Manuel A. Sáenz” y responder posteriormente 10 preguntas de opción múltiple.

El tiempo máximo será de 30 minutos y se necesitarán al menos 7 respuestas correctas para aprobar.

3. Examen de conocimientos específicos

La tercera instancia también será presencial y eliminatoria. Los postulantes deberán responder 50 preguntas de opción múltiple sobre contenidos institucionales y jurídicos.

El puntaje máximo será de 100 puntos y para aprobar será necesario alcanzar al menos 70 puntos, equivalentes a 35 respuestas correctas.

El tiempo máximo para completar la evaluación será de 40 minutos. Las dos evaluaciones presenciales serán corregidas mediante software automatizado y bajo un sistema de anonimato.

Cómo será el examen psicofísico

La cuarta y última instancia estará destinada a los aspirantes que correspondan de acuerdo con el orden de mérito y los cupos disponibles en cada circunscripción.

El examen psicofísico incluirá una evaluación psicolaboral, cuyo resultado será “Apto” o “No Apto”. También se realizará un examen médico clínico con diferentes estudios complementarios:

Análisis de laboratorio.

Electrocardiograma.

Audiometría.

Estudios radiográficos.

Evaluación oftalmológica.

Solo quienes superen satisfactoriamente esta instancia podrán avanzar hacia el ingreso correspondiente.

Qué horarios tendrán los puestos de trabajo

Los cargos contemplarán jornadas laborales en dos turnos. El horario de mañana será de 7:30 a 13:30, mientras que el turno tarde se desarrollará de 14 a 20.

La asignación del horario y de la dependencia donde trabajará cada ingresante quedará a cargo de la Dirección de Recursos Humanos. Además, para asumir el puesto será necesario acreditar un domicilio ubicado a menos de 100 kilómetros de la sede laboral correspondiente.

Cuándo se conocerán los resultados

La nómina de personas inscriptas será publicada dentro de los cinco días hábiles posteriores al cierre de la convocatoria. Una vez finalizadas todas las etapas, la Dirección de Recursos Humanos elaborará el listado definitivo según el orden de mérito.

La nómina tendrá una vigencia de dos años desde la publicación del primer ingresante apto. Ese plazo podrá extenderse por un año adicional mediante una resolución de la Sala Administrativa.

Cronograma del concurso del Poder Judicial de Mendoza

Estas son las fechas principales que deberán tener en cuenta quienes quieran participar:

Lunes 5 de octubre, desde las 10:00: comienza la inscripción online.

comienza la inscripción online. Viernes 9 de octubre, 23:59: finaliza la inscripción.

finaliza la inscripción. Lunes 12 de octubre: estará disponible el material de estudio.

estará disponible el material de estudio. Cinco días hábiles después del cierre: publicación de la nómina de inscriptos.

publicación de la nómina de inscriptos. Etapas posteriores: evaluaciones virtuales, exámenes presenciales y examen psicofísico, de acuerdo con el cronograma establecido por el Poder Judicial.

En total, serán 340 los puestos de trabajo que se cubrirán mediante este concurso, con vacantes distribuidas en las distintas circunscripciones de Mendoza.