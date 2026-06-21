Mendoza: habrá cortes de luz en estos departamentos el lunes 22 de junio

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del lunes 22 de junio. Los cortes serán programados y por sectores.
Edemsa informó que este lunes 22 de junio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Luján, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael, Malargüe.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este lunes 22 de junio
Luján
- En el barrio Juan Giménez y zonas aledañas; Perdriel. De 9.00 a 13.00 h.
Maipú
- Entre calles Hipólito Yrigoyen, Arístides Villanueva y Rafael Obligado. En barrio Don Octavio y adyacencias; Luzuriaga. De 11.15 a 14.00 h.
- En la intersección de calle Río Juramento con Maza y áreas adyacentes; Cruz de Piedra. De 8.45 a 11.00 h.
Tupungato
- Hacia el sureste de la intersección de calles 6 de Setiembre y Ahumada. En los callejones Aveiro, Muñoz, Montes de Oca y zonas aledañas; Villa Bastías. De 9.45 a 13.45 h.
- En la Ruta Provincial N°89, entre calles “B” y Costa Canal. De 9.15 a 13.15 h.
Tunuyán
- En calle San Julián, hacia el este de Clodomiro Silva; Vista Flores. De 9.30 a 13.30 h.
San Carlos
- Entre calles Lavalle, 25 de Mayo, San Martín y Victorio Maestri. En barrio La Tradición. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- Entre calles El Clavel, Appiolaza, Vargas y la Ruta Nacional N°146; Colonia Elena. De 8.30 a 12.30 h.
- En la Ruta Nacional N°143, entre calles Balloffet y Ejército de Los Andes; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Los Filtros, entre Bentos y Bertani; Capitán Montoya. De 9.30 a 13.30 h.
Malargüe
- En calle Las Calandrias, entre Los Teros y Fase de la Luna. De 13.00 a 17.00 h.
- En calle Sarmiento, entre San Martín y Los Castaños. De 8.00 a 12.00 h.