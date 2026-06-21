Mendoza: habrá cortes de luz en estos departamentos el lunes 22 de junio

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del lunes 22 de junio. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este lunes 22 de junio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Luján, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael, Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este lunes 22 de junio

Luján

En el barrio Juan Giménez y zonas aledañas; Perdriel. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

Entre calles Hipólito Yrigoyen, Arístides Villanueva y Rafael Obligado. En barrio Don Octavio y adyacencias; Luzuriaga. De 11.15 a 14.00 h.

En la intersección de calle Río Juramento con Maza y áreas adyacentes; Cruz de Piedra. De 8.45 a 11.00 h.

Tupungato

Hacia el sureste de la intersección de calles 6 de Setiembre y Ahumada. En los callejones Aveiro, Muñoz, Montes de Oca y zonas aledañas; Villa Bastías. De 9.45 a 13.45 h.

En la Ruta Provincial N°89, entre calles “B” y Costa Canal. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

En calle San Julián, hacia el este de Clodomiro Silva; Vista Flores. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

Entre calles Lavalle, 25 de Mayo, San Martín y Victorio Maestri. En barrio La Tradición. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

Entre calles El Clavel, Appiolaza, Vargas y la Ruta Nacional N°146; Colonia Elena. De 8.30 a 12.30 h.

En la Ruta Nacional N°143, entre calles Balloffet y Ejército de Los Andes; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Los Filtros, entre Bentos y Bertani; Capitán Montoya. De 9.30 a 13.30 h.

Malargüe