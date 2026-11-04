Liberaron a la madre que apuñaló al presunto abusador de su hija en Las Heras: cómo sigue la causa

La mujer de 38 años recuperó la libertad luego de que la Fiscalía considerara que actuó bajo un estado de emoción violenta al enterarse de la denuncia de su hija, de 11 años. El hombre, que es hermano de la mujer, permanece internado en el Hospital Lagomaggiore.

La mujer de 38 años que persiguió y apuñaló a un hombre en Las Heras, luego de que su hija de 11 años le relatara un presunto abuso sexual, recuperó la libertad. La decisión se conoció este miércoles, un día después del violento episodio ocurrido en la vía pública, y se tomó luego de que el Ministerio Público Fiscal evaluara que habría actuado bajo un estado de emoción violenta.

Según informó oficialmente el organismo judicial, a la mujer se le tomó una declaración informativa y luego fue liberada. La investigación también avanzó sobre la denuncia contra el hombre, quien permanece internado en el Hospital Lagomaggiore, con custodia policial. Hasta el momento no fue imputado debido a su estado de salud.

El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, que investigará el presunto abuso denunciado por la madre. De acuerdo con la información difundida, el hombre ya fue trasladado a una sala común y se encuentra fuera de peligro.

Por qué liberaron a la madre que apuñaló al hombre en Las Heras

De acuerdo con el comunicado del Ministerio Público Fiscal, la mujer recuperó la libertad luego de que el fiscal interviniente evaluara que actuó bajo un estado de emoción violenta al enterarse, por boca de su hija, de la situación de abuso que la menor habría sufrido.

Según la reconstrucción de los hechos, después de conocer lo ocurrido, la mujer salió en busca del sospechoso y lo persiguió por varias cuadras. Finalmente, lo alcanzó en la vía pública y lo atacó con un cuchillo.

La Fiscalía dispuso que la mujer brindara una declaración informativa y resolvió su liberación. Esta decisión se refiere a su situación procesal por el ataque y no implica una resolución sobre la denuncia de abuso sexual, que continúa bajo investigación.

El hombre sigue internado y todavía no fue imputado

El hombre herido permanece internado en el Hospital Lagomaggiore, donde fue intervenido quirúrgicamente después de recibir una puñalada en la zona abdominal. Según la información difundida este miércoles, evolucionó favorablemente, pasó a una sala común y se encuentra fuera de peligro, aunque continúa con custodia policial.

Por el momento, no fue imputado por el presunto abuso sexual denunciado por la madre de la niña. El Ministerio Público Fiscal indicó que la investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual y que se avanzará con las medidas correspondientes cuando su estado de salud lo permita.

Cómo fue el ataque en plena vía pública en Las Heras

El episodio ocurrió durante la mañana del martes en una vivienda ubicada en la calle Echeverría al 500, en Las Heras. Según la reconstrucción inicial, el hombre se encontraba en el domicilio cuando se habría producido el hecho denunciado por la menor.

Después de lo sucedido, el sospechoso salió de la vivienda y escapó por la vía pública. La madre de la niña y otra mujer lo persiguieron durante aproximadamente siete cuadras, hasta alcanzarlo en la zona de Roca y Sarmiento, donde se produjo el ataque con un cuchillo.

El hombre sufrió heridas en los brazos y una lesión en el abdomen. Tras un llamado al 911, efectivos policiales llegaron al lugar y solicitaron asistencia médica. El Servicio de Emergencias Coordinado lo trasladó de urgencia al Hospital Lagomaggiore.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró el cuchillo que habría sido utilizado en la agresión, que fue encontrado en una acequia cercana.