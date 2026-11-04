Video: fue al cementerio a visitar a su papá y acuso a una mujer de hacer caca cerca de la tumba 

El episodio ocurrió en el cementerio de Las Catitas, en Santa Rosa, y quedó registrado en un video que se viralizó. El hombre increpó a la mujer y los obligó a limpiar el lugar.

Un insólito episodio ocurrido en el cementerio de Las Catitas, en Santa Rosa, generó repercusiones y polémica en las redes sociales. Un vecino que había ido a visitar la tumba de su padre habría encontrado a una mujer haciendo sus necesidades en una pared del cementerio, justo donde están los nichos de las tumbas. Ante la situación, decidió increpar a la mujer para que lo limpiara.

El hecho habría ocurrido el pasado domingo en el cementerio de Las Catitas, en el departamento de Santa Rosa. Según se observa en las imágenes, un hombre que había llegado al lugar para visitar a un familiar encontró a una mujer que había hecho sus necesidades junto a la pared de una de las galerías de nichos.

Al advertir lo sucedido, el vecino decidió enfrentarla y le explicó que allí descansaban los restos de su padre. Además, le reclamó por la falta de respeto hacia las familias que concurren al cementerio para recordar a sus seres queridos.

“No se puede hacer eso ahí, yo tengo a mi papá ahí. Es una falta de respeto total lo que estás haciendo, búscate una pala y lo limpiás”, le manifestó mientras registraba el episodio con su celular.

Durante el intercambio, el hombre insistió en que el cementerio es un espacio de respeto y que existen normas básicas de convivencia que deben cumplirse. “Hay normas de convivencia que cumplir y es una falta de respeto para nosotros que venimos a ver a nuestros familiares”, expresó.

Por su parte, la mujer explicó que había sufrido una descompostura y que no había tenido malas intenciones al realizar sus necesidades en ese lugar. Finalmente, accedió al reclamo del vecino y limpió el sector donde había ocurrido el episodio, tal como quedó registrado en las imágenes difundidas en redes sociales.

Según la información difundida, la ordenanza municipal de Santa Rosa contempla prohibiciones para determinadas conductas en lugares de uso público. Entre ellas, se encuentra la prohibición de realizar necesidades fisiológicas en la vía pública y en dependencias comunales, como plazas, acequias y cementerios.

Este tipo de infracciones puede derivar en sanciones económicas, de acuerdo con lo establecido por la normativa.