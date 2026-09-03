Caos en el ingreso a Mendoza por un choque en cadena: varios vehículos involucrados

Un fuerte choque en cadena involucró a más de cuatro vehículos en Vicente Zapata y provocó demoras en uno de los principales ingresos a la Ciudad de Mendoza. Dos rodados sufrieron importantes daños y quedaron sobre la calzada, mientras restos de vidrios y plásticos complicaron la circulación.

Un choque en cadena que involucró a más de cuatro vehículos generó demoras este jueves en Vicente Zapata, uno de los principales accesos al centro de la Ciudad de Mendoza. Con el correr de los minutos, los rodados comenzaron a ser retirados y el tránsito recuperó paulatinamente la normalidad.

Según se informó desde el lugar, el primer siniestro involucró a cuatro vehículos. Posteriormente, se produjeron otros dos impactos entre rodados que circulaban por la zona, lo que amplió la cantidad de vehículos afectados.

Varios de los automóviles pudieron ser retirados rápidamente del lugar. Sin embargo, una camioneta BMW y una Volkswagen Suran permanecieron en la zona debido a los importantes daños que sufrieron y que les impedían continuar circulando con normalidad.

Uno de los vehículos presentaba severos daños en su parte trasera, mientras que la Suran también quedó visiblemente afectada como consecuencia del impacto.

Además, sobre la calzada quedaron restos de los vehículos involucrados en el choque, entre ellos vidrios, plásticos y distintas piezas que se desprendieron durante los impactos. Mientras se desarrollaban las tareas para despejar la zona, los vehículos que ingresaban hacia el centro de Mendoza debían circular sobre esos elementos.

Con el retiro progresivo de los rodados, el tránsito comenzó a normalizarse y el ingreso al centro mendocino recuperó paulatinamente su circulación habitual.

Hasta el momento, la información brindada desde el lugar no indicó la existencia de personas heridas de gravedad como consecuencia de la sucesión de choques.