Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este miércoles 4 de noviembre

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este miércoles 4 de noviembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este miércoles 4 de noviembre

Estos son los cortes de luz para este miércoles 4 de noviembre:

Ciudad

En calle Circuito Papagayos, entre Divisadero Largo y Juan Moreira. Entre calles Las Chilcas, Los Junquillos, Los Chañares, Las Mentas y Las Verbenas. Entre calle Pablo Neruda, Circuito a Papagayos, Juana Azurduy y Principal Aliar y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.

Guaymallén

Entre calles Julio Roca, Tirasso, Pedro del Castillo, La Purísima y zonas aledañas; Capilla del Rosario. De 9.15 a 13.15 h.

Lavalle

En calle San Luis, entre Núñez y Urquiza. En calle Garibaldi, entre San Luis y Lamadrid. En calle María Ester, hacia el sur y norte de San Luis; Costa de Araujo. De 9.30 a 13.30 h.

Luján

En calle Terrada, entre Bulnes y Aráoz. En Fideicomiso Terrada III y áreas adyacentes; Carrodilla. De 15.00 a 19.00 h.

Maipú

En calle Montecaseros, entre Mayorga y Belgrano. En calle Bruno Morón, entre Mayorga y Belgrano. Entre calles Montecaseros, Belgrano, Carril Gómez y Castro Barros; Coquimbito. De 14.30 a 18.30 h.

En calle 577, entre Quintana y Sarmiento y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Manuel Cruz Videla, entre Vieytes y Las Rosas y áreas adyacentes; Cruz de Piedra. De 9.30 a 13.30 h.

En carril Rodríguez Peña, hacia el oeste de Urquiza; Coquimbito. De 8.00 a 12.00 h.

Entre calles Carril Sarmiento, Valle Manantiales, Embalse Los Reyunos y 9 de Julio; Luzuriaga. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

En Ruta Provincial N°89, en el Departamento General de Irrigación y zonas aledañas; San José. De 9.45 a 13.45 h.

En calle Iriarte, entre callejón Sciliptti y barrio Hogar del Trabajador; El Zampal. De 14.45 a 18.45 h.

En calle Iriarte, entre callejón Balestra y barrio Hogar del Trabajador; El Zampal. De 14.45 a 18.45 h.

San Carlos

En calle Fuerte San Juan, hacia el sur de Ruta Nacional N°143; Pareditas. De 9.30 a 13.30 h.

En Ruta Nacional N°143, hacia el sur de la Estación Transformadora Pareditas; Pareditas. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael