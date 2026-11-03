Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este miércoles 4 de noviembre

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Edemsa informó que este miércoles 4 de noviembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este miércoles 4 de noviembre
Estos son los cortes de luz para este miércoles 4 de noviembre:
Ciudad
- En calle Circuito Papagayos, entre Divisadero Largo y Juan Moreira. Entre calles Las Chilcas, Los Junquillos, Los Chañares, Las Mentas y Las Verbenas. Entre calle Pablo Neruda, Circuito a Papagayos, Juana Azurduy y Principal Aliar y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.
Guaymallén
- Entre calles Julio Roca, Tirasso, Pedro del Castillo, La Purísima y zonas aledañas; Capilla del Rosario. De 9.15 a 13.15 h.
Lavalle
- En calle San Luis, entre Núñez y Urquiza. En calle Garibaldi, entre San Luis y Lamadrid. En calle María Ester, hacia el sur y norte de San Luis; Costa de Araujo. De 9.30 a 13.30 h.
Luján
- En calle Terrada, entre Bulnes y Aráoz. En Fideicomiso Terrada III y áreas adyacentes; Carrodilla. De 15.00 a 19.00 h.
Maipú
- En calle Montecaseros, entre Mayorga y Belgrano. En calle Bruno Morón, entre Mayorga y Belgrano. Entre calles Montecaseros, Belgrano, Carril Gómez y Castro Barros; Coquimbito. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle 577, entre Quintana y Sarmiento y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Manuel Cruz Videla, entre Vieytes y Las Rosas y áreas adyacentes; Cruz de Piedra. De 9.30 a 13.30 h.
- En carril Rodríguez Peña, hacia el oeste de Urquiza; Coquimbito. De 8.00 a 12.00 h.
- Entre calles Carril Sarmiento, Valle Manantiales, Embalse Los Reyunos y 9 de Julio; Luzuriaga. De 9.00 a 13.00 h.
Tupungato
- En Ruta Provincial N°89, en el Departamento General de Irrigación y zonas aledañas; San José. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle Iriarte, entre callejón Sciliptti y barrio Hogar del Trabajador; El Zampal. De 14.45 a 18.45 h.
- En calle Iriarte, entre callejón Balestra y barrio Hogar del Trabajador; El Zampal. De 14.45 a 18.45 h.
San Carlos
- En calle Fuerte San Juan, hacia el sur de Ruta Nacional N°143; Pareditas. De 9.30 a 13.30 h.
- En Ruta Nacional N°143, hacia el sur de la Estación Transformadora Pareditas; Pareditas. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- Entre calles Fray Inalicán, 9 de Julio, Cuartara y Guiraldes. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles La Dormilona, Jara, Oliva y camino a Soitue; Jaime Prats. De 15.30 a 19.30 h.
- En calle Luna, entre Rawson y Adolfo Calle – El Cerrito. De 15.00 a 19.00 h.
- Entre calles Alberdi, Vélez Sarsfield, Telles Meneses y Sarmiento; Salto de las Rosas. De 9.30 a 12.30 h.
- Ente calles La Arenina, Calle 3, Ponontrehua y Ruta Provincial N°179; Las Malvinas. De 11.00 a 15.00 h.