Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan vigiladores para Guaymallén y Ciudad

Una empresa incorpora vigiladores para sumar a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postular.

Una empresa abrió una búsqueda laboral para reforzar su esquema de seguridad y control interno. Están buscando incorporar vigiladores en Guaymallén y Ciudad.

¿De qué se trata el puesto?

La vacante corresponde al área de sereno y vigilancia, con responsabilidad directa sobre el cuidado de las instalaciones y el resguardo de los bienes de la empresa. Entre las principales tareas asignadas se encuentran:

Vigilancia y control general de las instalaciones

Control de ingreso y egreso de personal y vehículos

Registro de novedades e incidentes

Cuidado y protección del patrimonio de la empresa

Requisitos para postularse

Desde la empresa informaron que las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos excluyentes:

Diploma o credencial de DISEP

Certificado de antecedentes penales vigente

Edad: más de 30 años

La firma ofrece trabajo formal, con contratación en blanco y comienzo inmediato.

¿Cómo enviar el CV?

Quienes deseen postularse pueden comunicarse directamente a través de los siguientes canales habilitados por la empresa: