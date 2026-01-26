Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan vigiladores para Guaymallén y Ciudad

Una empresa incorpora vigiladores para sumar a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postular.
Una empresa abrió una búsqueda laboral para reforzar su esquema de seguridad y control interno. Están buscando incorporar vigiladores en Guaymallén y Ciudad.
¿De qué se trata el puesto?
La vacante corresponde al área de sereno y vigilancia, con responsabilidad directa sobre el cuidado de las instalaciones y el resguardo de los bienes de la empresa. Entre las principales tareas asignadas se encuentran:
-
Vigilancia y control general de las instalaciones
-
Control de ingreso y egreso de personal y vehículos
-
Registro de novedades e incidentes
-
Cuidado y protección del patrimonio de la empresa
Requisitos para postularse
Desde la empresa informaron que las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos excluyentes:
-
Diploma o credencial de DISEP
-
Certificado de antecedentes penales vigente
-
Edad: más de 30 años
La firma ofrece trabajo formal, con contratación en blanco y comienzo inmediato.
¿Cómo enviar el CV?
Quienes deseen postularse pueden comunicarse directamente a través de los siguientes canales habilitados por la empresa:
-
WhatsApp: 261 362 6800
-
Correo electrónico: mza.recluitamiento@gmail.com