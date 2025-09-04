Oferta de trabajo: Mendoza busca un Papá Noel para esta Navidad

Con la Navidad cada vez más cerca, se lanzó un casting en Mendoza para encontrar al Papá Noel que recibirá a los niños en algunos espacios comerciales. Conocé los requisitos y cómo postular.
La temporada navideña ya está cada vez más cerca y, como con ella, se abrió la búsqueda de un Papá Noel en Mendoza.
El objetivo es encontrar a la persona indicada para llevar adelante la tradicional actividad en la que los más chicos se acercan a sacarse fotos con el icónico personaje.
Acerca del trabajo
El puesto de trabajo consiste en representar a Papá Noel, permaneciendo sentado en un espacio designado para recibir a los chicos que quieran sacarse fotos.
- Duración: entre 18 y 19 días de trabajo durante diciembre.
- Modalidad: presencial en centros comerciales.
- Contrato formal.
- Pago en efectivo, sueldo a convenir con la persona seleccionada.
El trabajo se desarrollará en dos posibles puntos : Mendoza Shopping o Portal Los Andes Jumbo.
¿Cuáles son los requisitos?
- Hombres que aparenten entre 60 y 70 años.
- Pelo y barba blancos naturales, para lograr una caracterización realista.
- Contextura robusta (“gordito simpático”).
- Buena predisposición para tratar con niños y familias.
- Disponibilidad horaria full time durante diciembre.
- No es excluyente, pero se valorará la experiencia en trato con el público.
¿Cómo postularse?
Los interesados en este trabajo, o quienes deseen recomendar a alguien para el rol, pueden comunicarse al número de contacto 2613874855 para recibir toda la información sobre el proceso de selección.