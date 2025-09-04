Oferta de trabajo: Mendoza busca un Papá Noel para esta Navidad

Mendoza

Con la Navidad cada vez más cerca, se lanzó un casting en Mendoza para encontrar al Papá Noel que recibirá a los niños en algunos espacios comerciales. Conocé los requisitos y cómo postular.

Veronica Ojeda

La temporada navideña ya está cada vez más cerca y, como con ella, se abrió la búsqueda de un Papá Noel en Mendoza.

El objetivo es encontrar a la persona indicada para llevar adelante la tradicional actividad en la que los más chicos se acercan a sacarse fotos con el icónico personaje.

Acerca del trabajo

El puesto de trabajo consiste en representar a Papá Noel, permaneciendo sentado en un espacio designado para recibir a los chicos que quieran sacarse fotos.

  • Duración: entre 18 y 19 días de trabajo durante diciembre.
  • Modalidad: presencial en centros comerciales.
  • Contrato formal.
  • Pago en efectivo, sueldo a convenir con la persona seleccionada.

El trabajo se desarrollará en dos posibles puntos : Mendoza Shopping o Portal Los Andes Jumbo.

¿Cuáles son los requisitos?

  • Hombres que aparenten entre 60 y 70 años.
  • Pelo y barba blancos naturales, para lograr una caracterización realista.
  • Contextura robusta (“gordito simpático”).
  • Buena predisposición para tratar con niños y familias.
  • Disponibilidad horaria full time durante diciembre.
  • No es excluyente, pero se valorará la experiencia en trato con el público.

¿Cómo postularse?

Los interesados en este trabajo, o quienes deseen recomendar a alguien para el rol, pueden comunicarse al número de contacto 2613874855 para recibir toda la información sobre el proceso de selección.