Oportunidad de trabajo: empresa de transporte busca choferes en Mendoza

Una empresa local abrió una convocatoria para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postularte.

Empresa Maipú es una de las líneas de colectivos del transporte público en Mendoza.

Con décadas de trayectoria, brinda servicio diario a miles de pasajeros en distintos puntos del Gran Mendoza.

Actualmente, la empresa está ampliando su equipo de trabajo y busca incorporar nuevos choferes profesionales para cubrir recorridos en distintas zonas.

Acerca del puesto de trabajo

El puesto está orientado a conductores con experiencia.

Antes de incorporarse, las personas seleccionadas deberán completar una capacitación intensiva en Coche Escuela, de aproximadamente dos meses.

Se valora especialmente el buen trato con los pasajeros, la puntualidad y el respeto por las normas de tránsito.

¿Cuáles son los requisitos?

Para poder postular, es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

Tener entre 25 y 35 años

Contar con experiencia previa en manejo

previa en manejo Poseer licencia de conducir profesional vigente (excluyente)

de conducir profesional vigente (excluyente) Estar disponible para realizar una capacitación previa

para realizar una capacitación previa Comprometerse con la seguridad vial y la buena atención al usuario

¿Cómo postular?

Las personas interesadas pueden enviar su CV actualizado por correo electrónico a:

📩 cv.empresamaipu@gmail.com

Se recomienda incluir datos de contacto actualizados.