Obras en el Acceso Este: desde este lunes 6 de julio habrá un nuevo estrechamiento de calzada en Maipú

Desde este lunes 6 de julio habrá un nuevo estrechamiento de calzada en un tramo clave del Acceso Este. Piden circular con precaución y respetar la señalización mientras avanzan las tareas de reconstrucción.

Las obras de remodelación del Acceso Este continúan avanzando en Maipú y, desde este lunes 6 de julio, se implementarán nuevos cambios en la circulación vehicular para permitir el desarrollo de los trabajos sobre la calzada principal.

Desde el Gobierno provincial informaron que las modificaciones forman parte del plan de obra y que el esquema de tránsito irá adaptándose de acuerdo con el avance de las tareas y el comportamiento del flujo vehicular, con el objetivo de evitar congestionamientos y garantizar la seguridad de quienes circulan por la zona.

La nueva intervención se realizará sobre la calzada sur del Acceso Este, en el tramo comprendido entre el puente Medina y el puente Las Margaritas.

En ese sector se ejecutarán trabajos de recalce de banquinas, por lo que habrá un estrechamiento de la calzada. Las autoridades aclararon que no se trata de un corte total del tránsito, sino de una reducción del espacio disponible para circular, mientras continúan vigentes todos los desvíos ya implementados.

Para quienes circulan en dirección hacia el este, el esquema de tránsito se mantiene con un sistema de desvíos dinámicos.

El recorrido vigente es el siguiente:

A la altura del puente Serpa , los vehículos son desviados hacia la colectora sur.

, los vehículos son desviados hacia la Antes de llegar al puente Don Bosco , el tránsito vuelve de manera temporal a la calzada principal para evitar demoras en ese sector.

, el tránsito vuelve de manera temporal a la calzada principal para evitar demoras en ese sector. Luego de pasar por debajo del puente Don Bosco, los automovilistas regresan nuevamente a la colectora sur hasta llegar al carril Cervantes.

Este esquema ya fue ajustado tras detectarse que el desvío original generaba importantes demoras en la intersección con el carril Don Bosco.

Según indicaron desde la inspección de la obra, actualmente las demoras durante los horarios de mayor circulación rondan los 10 minutos entre las 7.30 y las 8.15 horas, mientras que por la tarde pueden alcanzar los 25 minutos entre las 17.30 y las 18 horas.

Ante las modificaciones diarias que pueden surgir durante la ejecución de la obra, las autoridades solicitaron a los conductores respetar la señalización, reducir la velocidad y mantener la paciencia al transitar por el sector.

Además, recomendaron planificar los recorridos con anticipación y, cuando sea posible, optar por vías alternativas para disminuir la congestión.

La reconstrucción del Acceso Este forma parte de uno de los proyectos viales más importantes de Mendoza. La intervención abarca más de 30 kilómetros, desde el Nudo Vial de la Costanera hasta el empalme con la Variante Palmira.

Además de la repavimentación de la ruta, el proyecto contempla la adecuación de retornos, la incorporación de nueva señalización inteligente y la refuncionalización de las colectoras, con el objetivo de mejorar la circulación y modernizar uno de los principales corredores de ingreso al Área Metropolitana.