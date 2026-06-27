Obras en el Acceso Este: desde este lunes 29 de junio habrá nuevos desvíos ¿cuáles son los tramos afectados?

La modificación comenzará el 29 de junio y afectará la circulación en sentido Este-Oeste. No habrá corte total del tránsito, pero sí un estrechamiento de la calzada para avanzar con los trabajos de la megaobra vial.

El Gobierno de Mendoza confirmó que desde el lunes 29 de junio cambiará nuevamente el esquema de circulación en el Acceso Este, en el tramo que atraviesa Maipú, debido al avance de las obras de remodelación del corredor.

La intervención se realizará sobre la calzada norte, en sentido Este-Oeste, entre los puentes de calle Cervantes y calle Serpa. En ese sector se reducirá el ancho disponible para la circulación con el objetivo de permitir el ingreso de maquinaria y continuar con los trabajos sin interrumpir completamente el tránsito.

Desde la inspección de la obra aclararon que no se trata de un corte total, sino de un estrechamiento temporal de la calzada que convivirá con el flujo normal de vehículos.

“La intervención permitirá ejecutar tareas de recalce de banquinas manteniendo la circulación vehicular en la zona“, explicaron desde el Gobierno provincial.

Las autoridades indicaron que el resto del esquema de desvíos implementado en el Acceso Este continuará vigente mientras avancen los trabajos.

Días atrás ya se había modificado el recorrido sobre la calzada Sur, en dirección al Este, luego de detectar importantes demoras en la intersección con carril Don Bosco.

Según los monitoreos realizados por el Gobierno, durante las horas de mayor tránsito se registran demoras de hasta 20 minutos por la mañana y 30 minutos por la tarde, por lo que se decidió flexibilizar el recorrido para mejorar la circulación.

Los vehículos que circulan con destino al Este deberán continuar respetando el desvío dinámico dispuesto en conjunto con la empresa encargada de la obra.

El recorrido es el siguiente:

A la altura del puente Serpa, los vehículos son desviados hacia la colectora Sur.

los vehículos son desviados hacia la colectora Antes de llegar al puente Don Bosco, vuelven de manera provisoria a la calzada principal del Acceso Este para evitar la congestión.

vuelven de manera provisoria a la calzada principal del para evitar la congestión. Luego de pasar por debajo del puente Don Bosco, el tránsito vuelve a desviarse hacia la colectora Sur hasta llegar al carril Cervantes.

Piden paciencia y respetar la señalización

Desde el Ejecutivo provincial solicitaron la colaboración de los conductores para facilitar el avance de la obra y reducir inconvenientes en la circulación.

“Se solicita respetar la señalización dinámica, circular a baja velocidad, tener paciencia frente a las modificaciones diarias y, en lo posible, planificar los viajes con anticipación o elegir vías alternativas“, remarcaron mediante un comunicado oficial.

Los trabajos en el tramo de Maipú comenzaron el 20 de mayo con las primeras tareas de movimiento de suelo y forman parte de un ambicioso proyecto de infraestructura que abarca 30,4 kilómetros, desde el Nudo Vial de Costanera hasta el empalme con la Variante Palmira.

La iniciativa es financiada con los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial, recursos destinados exclusivamente a obras estratégicas para mejorar la infraestructura vial, fortalecer la logística y potenciar el desarrollo productivo de Mendoza.

Además de la repavimentación del Acceso Este, el proyecto contempla la adecuación de retornos, la incorporación de nueva señalización inteligente y la refuncionalización de colectoras, con el objetivo de optimizar la seguridad vial y agilizar el ingreso al Área Metropolitana.