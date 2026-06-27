Ernestina Pais: se conocieron los resultados de la autopsia tras el trágico choque con el Tren de la Costa

La periodista sufrió un grave traumatismo de cráneo y severas lesiones internas. La Justicia espera ahora los resultados de los estudios toxicológicos para avanzar con la investigación.

La autopsia realizada al cuerpo de la periodista y conductora Ernestina Pais confirmó que falleció como consecuencia de las graves lesiones que sufrió en el violento accidente ferroviario ocurrido el viernes por la tarde en la localidad bonaerense de Acassuso, partido de San Isidro.

De acuerdo con el informe preliminar, la víctima presentaba un traumatismo de cráneo de extrema gravedad, además de una laceración hepática y una contusión en el bazo, lesiones compatibles con el fuerte impacto que recibió el vehículo al ser embestido por una formación del Tren de la Costa.

El estudio forense fue realizado durante la noche y sus conclusiones ya fueron incorporadas al expediente judicial, que permanece bajo la órbita de la fiscal Paula Hertrig, quien investiga las circunstancias del fallecimiento.

Como parte de las pericias, los especialistas también extrajeron muestras de sangre, orina y ADN que serán sometidas a análisis toxicológicos. Esos estudios buscarán establecer si la conductora había ingerido alcohol o consumido alguna sustancia antes del siniestro. Los resultados no serán inmediatos y podrían conocerse recién dentro de varias semanas.

Antes de esos exámenes, los médicos analizarán el denominado “pool de vísceras“, un procedimiento habitual en este tipo de investigaciones que consiste en estudiar muestras de distintos órganos, entre ellos el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones y el cerebro, para obtener información adicional sobre las causas de la muerte.

Cómo ocurrió el accidente

El trágico hecho ocurrió cerca de las 19.25 horas del viernes, cuando Ernestina Pais intentó atravesar el paso a nivel ubicado en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano, en Acassuso.

Las cámaras de seguridad del municipio registraron toda la secuencia. En las imágenes se observa que las barreras del cruce ferroviario ya se encontraban bajas cuando un automóvil cruzó en infracción. Detrás de ese vehículo avanzó el Honda City conducido por la periodista.

Según los registros, Pais ingresó al paso a nivel de manera diagonal e intentó atravesar las vías, pero fue embestida sobre el lateral del conductor por una formación del Tren de la Costa que circulaba en dirección desde Maipú hacia Delta.

El impacto fue de tal magnitud que la periodista murió en el lugar.

Cuando efectivos de la Policía Bonaerense llegaron al lugar del siniestro, constataron el fallecimiento de la conductora. Sin embargo, en un primer momento no pudieron identificar el cuerpo debido a las graves lesiones que presentaba en el rostro.

Durante la inspección del automóvil tampoco encontraron documentación personal que permitiera establecer su identidad y, además, no detectaron bebidas alcohólicas en el interior del vehículo.

A pesar de ello, los investigadores sospecharon que podía tratarse de Ernestina Pais, ya que meses atrás había protagonizado otro accidente de tránsito de menor gravedad.

Con esa información, una comisión policial se dirigió hasta la vivienda familiar de la periodista, en Vicente López. Allí confirmaron que había salido poco antes y sus familiares intentaron comunicarse con ella por teléfono. El sonido del celular, que provenía desde el interior del vehículo siniestrado, permitió confirmar que la víctima era la reconocida conductora.