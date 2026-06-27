Video: así fue el choque en el que murió Ernestina Pais al intentar cruzar las vías del Tren de la Costa

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que la periodista intentó atravesar el paso a nivel con las barreras bajas. La autopsia confirmó que murió en el acto por las graves lesiones sufridas en el impacto.

Un video registrado por una cámara de seguridad municipal muestra el momento exacto del accidente ferroviario en el que murió la periodista y conductora Ernestina Pais este viernes por la tarde en la localidad bonaerense de Acassuso, partido de San Isidro.

El siniestro ocurrió a las 19.25 horas en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, donde una formación del Tren de la Costa embistió el automóvil que conducía la periodista cuando intentaba atravesar las vías pese a que las barreras ya estaban bajas.

Las imágenes, de unos 30 segundos de duración, reconstruyen toda la secuencia previa al impacto. En primer lugar, se observa el descenso de las barreras que bloquean el paso vehicular. Instantes después, un automóvil que circulaba en sentido contrario cruza el paso a nivel en infracción y continúa su recorrido.

Segundos más tarde aparece el Honda City manejado por Ernestina Pais. Según puede verse en el video, la conductora intenta cruzar en diagonal para esquivar las barreras, pero cuando se encontraba sobre las vías fue embestida en del lado del conductor por el tren.

La violencia del impacto desplazó el vehículo varios metros hasta dejarlo al costado de la vía. El paragolpes terminó desprendido y quedó sobre el sector opuesto del cruce, mientras que la periodista permaneció atrapada dentro del habitáculo.

Las grabaciones ya fueron incorporadas a la causa y son una de las principales pruebas que analiza la fiscal Paula Hertrig.

En tanto, la autopsia practicada durante la noche del viernes confirmó que Ernestina Pais murió en el acto como consecuencia de las graves lesiones sufridas durante el choque, entre ellas un severo traumatismo de cráneo y múltiples heridas internas.