Nuevo aumento de la nafta en Mendoza: todas por encima de los $1900

YPF aplicó un nuevo ajuste en los precios de los combustibles en Mendoza en medio de la tensión internacional que mantiene al alza el precio del petróleo.

Este miércoles 25 de marzo, las estaciones de servicio de YPF en Mendoza reflejaron un nuevo incremento en los combustibles.

Durante marzo, la nafta súper acumula un aumento cercano al 17%, mientras que los combustibles premium y el diésel también registran incrementos diarios de aproximadamente $20 por litro.

Estos ajustes responden, en parte, a la presión internacional generada por la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, que mantiene altos los precios del crudo a nivel global.

A pesar de estas subas, los conductores siguen cargando combustible, ya que no existen alternativas inmediatas. La política de precios liberados mantiene los valores del mercado sin intervención directa, mientras el gobierno analiza mecanismos para mitigar el impacto sobre los consumidores.

Nuevos precios en Mendoza