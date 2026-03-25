Mendoza: dos personas murieron por el humo tras el incendio de su casa

Un trágico hecho se registró durante la madrugada de este miércoles en el departamento de Junín, donde dos personas murieron como consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono en medio del incendio de su vivienda.

El episodio ocurrió alrededor de las 4:45 en una casa ubicada sobre calle Joaquín V. González, en el barrio San Roque. A partir de un llamado al 911, se alertó sobre un foco ígneo en el lugar, lo que motivó el rápido desplazamiento de efectivos de la Comisaría 19°.

Al arribar, el personal policial constató el incendio y dio intervención a los Bomberos, mientras que en el interior del domicilio encontraron a dos personas, un hombre de 80 años, y una mujer de 60 años. En el lugar se realizaron maniobras de reanimación, aunque no lograron revertir el cuadro.

Minutos después, profesionales de la salud confirmaron ambos fallecimientos y determinaron que la causa fue un síndrome inhalatorio por monóxido de carbono.

Como consecuencia del siniestro, la vivienda sufrió destrucción total. En el lugar trabajó personal de Policía Científica junto a efectivos de la Unidad Investigativa para establecer las circunstancias del hecho.

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de la jurisdicción.