Nublado, descenso de la temperatura y probabilidad de lluvias: el pronóstico del tiempo para este sábado en Mendoza

El fin de semana arranca con tiempo más fresco y probabilidad de lluvias en algunas zonas de la provincia.

Tras varios días con calor, el tiempo empieza a dar un giro en Mendoza. El fin de semana arranca con un marcado descenso de la temperatura y condiciones inestables en distintos puntos de la provincia.

Según informó Dirección de Contingencias Climáticas, este sábado se presentará mayormente nublado, con vientos moderados del sur y probabilidad de precipitaciones, sobre todo en el este y sudeste provincial.

En la zona de cordillera, en cambio, el cielo se mantendrá poco nuboso.

La temperatura acompañará este cambio: la máxima llegará a los 23°C y la mínima será de 14°C, dejando atrás el calor de los últimos días.

Pronóstico del tiempo extendido

Para el domingo de Pascuas se espera una jornada parcialmente nublada, con poco cambio de la temperatura y vientos moderados del sudeste. También se prevén lluvias en el sudeste provincial, mientras que en cordillera continuará el cielo con poca nubosidad.

La máxima será de 20°C y la mínima de 13°C.

El lunes continuará el tiempo algo inestable, con cielo parcialmente nublado, nuevo descenso de la temperatura y vientos moderados del sur.

La máxima alcanzará los 18°C y la mínima será de 12°C.