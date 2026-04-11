Nublado con ascenso de la temperatura en Mendoza: a cuánto llega la máxima este sábado

La jornada comienza con cielo nublado en varios sectores de la provincia, pero con el correr de las horas se espera una mejora y temperaturas en ascenso.

El sábado arranca con cielo mayormente nublado en gran parte de la provincia, en especial en la zona Norte, parte del Este y sectores del Gran Mendoza, donde incluso se registran precipitaciones débiles en las primeras horas.

Con el correr de la mañana, la nubosidad se va a desplazar hacia el noreste, mientras que hacia el Este y Sudeste provincial, incluyendo General Alvear y sectores del Valle de Uco, se espera una mejora desde el mediodía, con condiciones más despejadas.

En cuanto al viento, se prevé circulación leve del norte en la franja Este durante la mañana. Además, habrá probabilidad de viento Zonda débil entre la tarde en sectores de precordillera sur y el sur provincial, con mayor incidencia en Malargüe.

En alta montaña, el cielo se mantendrá mayormente despejado durante toda la jornada.

La temperatura tendrá un marcado ascenso: la máxima alcanzará los 26°C, mientras que la mínima será de 11°C.

¿Qué pasa el domingo?

Para el domingo se espera una jornada con leve ascenso de la temperatura, con una máxima de 27°C y mínima de 11°C y condiciones algo inestables hacia la tarde.

Se prevé aumento de nubosidad en el Valle de Uco y el inicio de lluvias débiles a moderadas desde las 17 horas en el sur provincial, especialmente en Malargüe. Hacia la noche, la inestabilidad se extenderá al Valle de Uco.

¿Cómo estará el lunes?

El lunes, en tanto, el tiempo se presentará variable, con cielo nublado en el sur y el este durante la mañana y probabilidad de lluvias en La Paz y sectores del Este hacia el mediodía. Luego, las condiciones tenderán a mejorar.

La temperatura mostrará un leve descenso, con una máxima de 24°C y mínima de 11°C.