Mendoza: cuánto debe la municipalidad a la que le cortaron la luz

La polémica se desató tras un corte de luz por falta de pago en una municipalidad del sur mendocino, que dejó al descubierto una deuda millonaria y una delicada situación financiera.

La Municipalidad de Malargüe quedó en el centro de la escena tras sufrir un corte total de luz por falta de pago, una situación que dejó al descubierto la crisis económica que atraviesa la comuna, según explicó su intendente. Con el correr de las horas, se conoció el monto de la deuda.

El episodio ocurrió este jueves, cuando el edificio municipal amaneció sin suministro eléctrico debido a la acumulación de deuda con la empresa prestadora del servicio. La interrupción obligó a implementar medidas de emergencia, como el uso de grupos electrógenos, para sostener el funcionamiento básico.

Según confirmaron fuentes oficiales, la deuda asciende a más de $400 millones, correspondiente a varios períodos impagos en un contexto de aumento de tarifas y caída de ingresos.

Qué explicó el intendente Celso Jaque

El propio intendente Celso Jaque salió a dar explicaciones públicas y reconoció las dificultades económicas. “Tenemos atrasos en el pago de servicios, entre ellos la electricidad. Estamos intentando acordar un plan de pago”, señaló.

El jefe comunal atribuyó la situación a la fuerte caída de la coparticipación y la recaudación local. Según detalló, los ingresos se redujeron drásticamente en las últimas semanas: de $1.500 millones en febrero a $762 millones en marzo, lo que representa casi un 50% menos.

El corte de luz aparece como una de las consecuencias más visibles de un escenario más profundo. En lo que va del año, el municipio avanzó con un fuerte ajuste que incluyó la baja de contratos y cerca de 650 despidos, en un departamento donde la comuna es el principal empleador.

Además, desde el propio municipio reconocen que existen deudas con proveedores y dificultades para sostener el funcionamiento habitual, en un contexto donde el sector económico local también se ve afectado.

Tras el corte, el servicio eléctrico fue restituido de manera provisoria, aunque la deuda aún no fue saldada. El municipio trabaja en un plan de pago en cuotas con la empresa prestadora, mientras gestiona asistencia ante el Gobierno provincial.