Nubes y viento: el pronóstico del tiempo para el sábado de las 24 Horas De Todo Corazón

El evento solidario se desarrollará bajo un cielo variable y con descenso de la temperatura. Se esperan nubes, viento norte y posibles lluvias.

El sábado 8 de noviembre amaneció con cielo parcialmente nublado en gran parte de Mendoza, y según el reporte de Defensa Civil, las condiciones se mantendrán inestables durante la jornada del evento solidario de las 24 Horas De Todo Corazón.

El viento soplará leve desde el norte hacia el sur entre las 10:00 y las 23:00 horas, afectando a toda la provincia.

A lo largo del día, las temperaturas serán frescas, con una máxima estimada en 22°C y mínimas que rondará los 7°C.

Durante la tarde, el cielo se cubrirá de nubes especialmente en el Sur mendocino y en el Valle de Uco, donde podrían registrarse lluvias débiles a moderadas.

En Malargüe, las precipitaciones podrían prolongarse hasta la noche, con tormentas localizadas que no se descarta vengan acompañadas de ráfagas.

Pronóstico del tiempo extendido

Domingo

El cielo seguirá parcialmente nublado, con leve ascenso de la temperatura.

Se espera una máxima de 26°C y mínima de 13°C.

El viento sur irá disminuyendo hacia la tarde y mejorarán las condiciones.

Lunes

La jornada será más agradable, con poca nubosidad y temperaturas primaverales.

La máxima alcanzará los 28°C y la mínima será de 14°C.

Martes

Se prevé un aumento de la temperatura, con máxima cercana a los 30°C sin pronóstico de lluvias.