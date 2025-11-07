“Me siento muy emocionado por la gente que se sigue sumando”: así comenzaron las 24 Horas de Todo Corazón 2025

Con gran entusiasmo y un mensaje cargado de gratitud, se dio inicio a una nueva edición de las 24 Horas de Todo Corazón, el evento solidario más importante de Mendoza que reúne a miles de personas para colaborar con instituciones de toda la provincia.

Con una mezcla de emoción, historia y compromiso, comenzaron oficialmente las 24 Horas de Todo Corazón 2025, el evento solidario más grande de Mendoza, organizado por la Fundación de Todo Corazón. Desde las 20 de este viernes y durante todo el sábado, mendocinos y mendocinas se unen para colaborar con una causa que lleva 38 años ininterrumpidos acompañando a las instituciones que más lo necesitan. El reloj comenzó a correr y el Presidente de la Fundación de Todo Corazón, Sigifredo Alonso, abrió el evento recordando como empezó esta corrida solidaria.

Durante la apertura del evento, el presidente de la Fundación, Sigifredo Alonso, señaló que hace 38 años que los mendocinos se suman para ayudar: “Me siento muy emocionado por la gente que se sigue sumando. No tienen idea de cuántas personas colaboran, de cuántos se comprometen año a año en beneficio de otros”. De esta manera, subrayó que este año es muy importante mantener vivo el valor de la gratitud: “El mejor pago es un ‘gracias’. Es una palabra corta, pero significa mucho”.

La Vicepresidenta de la Fundación, Silvina Alonso, destacó que “38 años interrumpidos de una trasmisión que se ha ido agrandando, en eventos, en compromisos, en personas que se suman sin parar. Estamos realmente contentos”.

La consigna, como en cada edición, resume el espíritu de esta cruzada solidaria: cuando Mendoza se mueve con el corazón, todo es posible. Este año, las donaciones estarán destinadas a 21 instituciones de 10 departamentos, que trabajan en los ámbitos social, educativo, deportivo, ambiental y sanitario.

El comienzo de la transmisión estuvo marcado por mensajes de agradecimiento y reflexiones sobre el valor de la solidaridad. “Tengo esperanza en los mendocinos. Había esperanza cuando empecé, la gente quería esto”, recordó Alonso sobre los comienzos de esta histórica maratón.

Los alrededores del canal se llenaron de movimiento, con voluntarios, alcancías, puestos de recolección y actividades en distintos puntos de la provincia, mientras la transmisión se va a extender por múltiples medios y plataformas.

Todos los eventos de las 24 Horas de Todo Corazón

Viernes 7 de noviembre

Luján de Cuyo – Parque Ferri – desde las 18:00

Ambrosio Cantú (La Voz Argentina)

Los Blanes

La Huella

Patio de comidas de colectividades: española, libanesa, italiana y criolla

Guaymallén – Predio de la Virgen – desde las 19:00

Nico Bedorrou cocina en vivo junto a los chefs del IGA

Shows: Ensamble de jazz, Carlos Alcaraz, Juan Pablo Valdebenito, Belén Giménez, Ensamble Latinoamericano OTF, Escuela Municipal de Danzas, Ensamble Escuela de Rock

Ciudad de Mendoza – Parque Central – desde las 19:00

Food trucks de AMEGAM

DJ 5 Mix

Que vuelvan los lentos

Boulevard Sour (Rock)

Sábado 8 de noviembre

Las Heras – Parque de la Familia – desde las 10:00

Pizzas de Coronel Rodríguez (Juan Tur), empanadas y sándwiches de pernil

Música en vivo, emprendedores y artesanos

Ballet Municipal, teatro infantil y obra “El pueblo que hizo Patria”

Adiestramiento de perros, trencito para niños, encuentro de adultos mayores

Exhibición de Los Amigos del Ford Falcón

Godoy Cruz – Parque San Vicente – desde las 10:00

Costillares a la llama con la Federación Gaucha y los Chef de IGA

Ballet folklórico

Ciudad de Mendoza – Parque Central – desde las 13:00