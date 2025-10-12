Insólito robo en un famoso “telo” de Guaymallén: fingían consultar precios y se llevaron algo impensado

Gracias a las cámaras de seguridad de Guaymallén, los delincuentes fueron detectados corriendo por la calle con un objeto que llamó la atención de la Policía.

En horas de la noche del sábado, un hecho insólito sorprendió al personal de un telo de Guaymallén cuando un joven fue detenido tras intentar escapar.

El Centro Estratégico de Operaciones (CEO) detectó a dos hombres corriendo por la calle Río Negro hacia el sur. Uno de ellos cargaba un objeto que llamó la atención de los agentes: un matafuego con la inscripción del hotel, llamado “La Luna”. La Policía logró interceptarlo en la intersección de Alcorta y Río Negro.

El encargado del hotel, de 50 años, relató que minutos antes los dos sujetos habían ingresado al lugar: mientras uno preguntaba por los precios, el otro aprovechó para sustraer el extintor.

El joven detenido de 22 años, quedó a disposición de la Comisaría 57° de Guaymallén, y se iniciaron las actuaciones correspondientes por hurto.