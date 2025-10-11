6 millones por error: una mendocina recibió una transferencia inesperada y su reacción sorprendió a todos

La joven recibió una millonaria suma de dinero por error y su reacción sorprendió a la comunidad.

Micaela Ailén Zanelli, joven celadora de la escuela Francisco Humberto Tolosa de Rivadavia, se convirtió en protagonista de un hecho que llamó la atención por su honestidad.

La joven recibió por error una transferencia bancaria de $6 millones, que estaba destinada a otra persona.

La historia de la transferencia millonaria

El error se produjo cuando un hombre, que reside fuera de la provincia, intentaba enviar dinero a su esposa. Según explicó, una letra mal escrita en el alias bancario provocó que la transferencia cayera en la cuenta de Micaela, cuyo apellido coincidía parcialmente con el destinatario correcto. “ Yo me equivoqué en una letra y justo se dio que coincidía con el apellido de ella que también es Zanelli y mandé una gran cantidad de dinero por error”, relató.

La joven trabajadora devolvió inmediatamente la suma sin tocar un solo peso, una acción que sorprendió a todos los involucrados. La persona que envió el dinero destacó su gesto: “Mica va a estar siempre en nuestros corazones por el enorme gesto que tuvo, es una chica joven con dos hijos que viene luchándola y es un ejemplo para todos”, comentó a un medio local.

El gesto hacia la actitud de la celadora

Desde la escuela Francisco Humberto Tolosa resaltaron sus principios y su integridad, subrayando que había ingresado apenas hace un mes. Su acción dejó una impresión positiva y recibió el reconocimiento del establecimiento educativo