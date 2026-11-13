Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 6 departamentos este sábado 14 y domingo 15 de noviembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de San Carlos, Tunuyán, Ciudad, Guaymallén, Luján y Maipú.

Edemsa informó que este sábado 14 y domingo 15 de noviembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: San Carlos, Tunuyán, Ciudad, Guaymallén, Luján y Maipú.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este sábado 14 y domingo 15 de noviembre

Estos son los cortes de luz para este sábado 14/11/2026