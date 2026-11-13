Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 6 departamentos este sábado 14 y domingo 15 de noviembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de San Carlos, Tunuyán, Ciudad, Guaymallén, Luján y Maipú.
Edemsa informó que este sábado 14 y domingo 15 de noviembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: San Carlos, Tunuyán, Ciudad, Guaymallén, Luján y Maipú.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este sábado 14 y domingo 15 de noviembre
Estos son los cortes de luz para este sábado 14/11/2026
San Carlos
- En calle Muzaber, hacia el norte de Florida. En Valle Hermoso S.R.L. y zonas aledañas; Chilecito. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- Entre calles Urquiza, 9 de Julio, Güemes y Ruta Provincial N°92 o San Martín; Vista Flores. De 14.30 a 18.30 h.
Estos son los cortes de luz para este domingo 15/11/2026
Ciudad
- En calle Misiones, entre Italia y Bernardo Houssay. De 8.00 a 12.00 h.
- En la intersección de calles Perú y Gutiérrez. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Perú, Sarmiento, 25 de Mayo y Rivadavia. De 8.00 a 12.00 h.
- Entre calles Manuel Belgrano, Aguirre, Tiburcio Benegas y Nicolás Avellaneda. De 8.30 a 12.00 h.
Guaymallén
- En calle Neruda, hacia el sur de Mauricio Grenón. En calle Pacheco, hacia el oeste de Severo del Castillo. En el barrio Malvinas Argentinas y zonas aledañas; Puente de Hierro. De 9.00 a 13.00 h.
Luján
- En calle Brandsen, entre Ruta Provincial N°84 y Gabriel Matar. Entre calles N°2, N°4 y N°5 del Parque Industrial Municipal y zonas aledañas; Pedriel. De 8.30 a 12.30 h.
Maipú
- En calle Las Piedritas, entre San Martín Norte y Las Margaritas. En calle Proyectada I200 y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- En Ruta Provincial N°90 o Aguirre, entre Manuel Manzano y Paso de los Andes. En el Club Ejército de los Andes y Capilla María Auxiliadora; Villa Seca. De 9.00 a 13.00 h.