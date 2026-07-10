“No vendemos chocolate suizo”: la reconocida heladería que se sumó a la fiebre mundialista y “congeló” al rival de Argentina

La reconocida cadena de heladerías sorprendió a sus clientes con una campaña cargada de humor al anunciar que, hasta que termine el partido frente a Suiza, no ofrecerá el sabor Chocolate Suizo. La iniciativa se volvió viral y otras heladerías también se sumaron a la movida.

La pasión por la Selección argentina no solo se vive en las tribunas o frente al televisor. En la previa del duelo ante Suiza por los cuartos de final del Mundial, una divertida campaña de una reconocida cadena de heladerías se convirtió en una de las acciones más comentadas en redes sociales.

Grido decidió sumarse al clima futbolero con una publicación cargada de humor: anunció que, hasta que finalice el partido, no venderá el sabor Chocolate Suizo en ninguna de sus franquicias. La propuesta, que forma parte de una estrategia vinculada a la actualidad deportiva, rápidamente captó la atención de miles de usuarios.

En la imagen compartida en Instagram aparece el tradicional gusto tachado con una cruz roja y una frase que no pasó desapercibida: “No vendemos chocolate suizo. Acá solo chocolate argentino“. Además, la marca invitó a los hinchas a “dejar a los suizos en el freezer” hasta que termine el encuentro.

Aunque algunos clientes se sorprendieron con el anuncio, se trata únicamente de una acción publicitaria inspirada en el partido de la Selección y en las clásicas cábalas que suelen aparecer durante los Mundiales.

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La publicación acumuló miles de reacciones y comentarios en pocas horas. Muchos usuarios celebraron la creatividad de la marca y se sumaron a la broma con mensajes de apoyo, memes y compartidos.

Este tipo de acciones, conocidas como marketing en tiempo real, buscan aprovechar eventos de gran impacto para conectar con el público a través del humor. En este caso, la expectativa por el cruce entre Argentina y Suiza fue el escenario ideal para que la campaña ganara una enorme repercusión.

La iniciativa no quedó solo en Grido. En la ciudad de Santa Fe, la heladería Vía Verona también decidió jugar su propio partido.

En el local colocaron una bandera de Suiza sobre la bandeja del sabor Chocolate Suizo junto a un cartel que decía “Prohibido elegir al rival“, impidiendo que los clientes pudieran pedir ese gusto hasta que finalizara el encuentro.

La propuesta despertó sonrisas entre quienes pasaron por el comercio y volvió a demostrar cómo las cábalas forman parte del folclore futbolero argentino.

Desde la consagración en Qatar 2022, las supersticiones y rituales de los hinchas volvieron a cobrar fuerza cada vez que juega la Selección argentina. En esta ocasión, incluso las heladerías decidieron sumarse con iniciativas originales que mezclan marketing, humor y pasión por el fútbol.