Neptuno retrógrado, Venus en Virgo y una predicción para Argentina: qué dicen los astros para el partido del sábado

La astrología marca un cambio de energía con Neptuno retrógrado en Aries y Venus en Virgo. Además, una astróloga anticipó cómo podría desarrollarse el encuentro entre Argentina y Suiza, con un desenlace favorable para la Albiceleste.

Con el ingreso de nuevos movimientos planetarios, la astrología asegura que comienza una etapa de mayor introspección y cambios emocionales.

La principal novedad es el inicio de Neptuno retrógrado en Aries, un tránsito que, según los especialistas, invita a mirar hacia el interior y prestar más atención a la intuición.

Neptuno es uno de los planetas más lentos del sistema solar y tarda muchos años en completar su recorrido por el zodíaco. Durante su retrogradación, la energía deja de proyectarse hacia afuera y se orienta hacia el mundo interno.

Desde la astrología explican que este tránsito favorece la conexión con el inconsciente, las emociones profundas y la sensibilidad. También podría potenciar los sueños intensos o incluso las llamadas experiencias premonitorias.

La recomendación para este período es bajar el ritmo, ordenar los pensamientos y escuchar más la intuición antes de tomar decisiones importantes.

Otro de los movimientos destacados es el ingreso de Venus en Virgo. Este tránsito propone relaciones más organizadas, responsables y realistas.

Según la interpretación astrológica, será un buen momento para poner límites saludables, ordenar vínculos y construir relaciones desde el compromiso y la estabilidad, dejando de lado la improvisación.

La predicción astrológica para Argentina frente a Suiza

La lectura sobre el partido que la Selección Argentina disputará este sábado frente a Suiza arrojó resultados favorecedores para la Albiceleste.

Argentina está regida por el signo de Cáncer, mientras que Suiza tiene una fuerte influencia de Aries y Virgo, lo que se traduciría en un equipo con mucha disciplina, estrategia y orden dentro del campo de juego.

De acuerdo con la predicción, el comienzo del encuentro será favorable para el conjunto europeo.

Durante los primeros 30 minutos, Suiza saldría a presionar con intensidad, velocidad y un importante despliegue físico. Incluso advirtió que ese tramo del partido será clave para la defensa argentina, ya que podría llegar el primer gol si el rival consigue romper la última línea.

El conjunto suizo podría cerrar el primer tiempo en ventaja, producto de ese fuerte impulso inicial.

En tanto, el segundo tiempo será el momento de la reacción argentina. Según la interpretación de los astros, la energía comenzará a favorecer a la Selección Argentina.

Entre los 40 y 45 minutos aparecería la influencia de Marte, asociada con la pasión, la reacción y el espíritu competitivo, mientras que el tramo decisivo llegaría entre los 75 y 85 minutos, cuando la Albiceleste encontraría su mejor versión.

La predicción indica que ese sería el momento del desenlace y anticipa un posible triunfo de Argentina por 2 a 1, luego de remontar un resultado adverso.

Una coincidencia simbólica

El 19 de julio de 1905, la Selección Argentina disputó su primer partido oficial frente a Uruguay y ganó 6 a 0.

Este año, justamente el 19 de julio coincide con la final del Mundial. Según su interpretación, la Luna en Cáncer y la influencia de Saturno jugarían a favor de la Selección, aportando estabilidad y fortaleza para afrontar las instancias decisivas.