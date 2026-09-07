“No le deseamos a nadie estar pasando esto”: familiares y amigos marcharon en Mendoza para pedir justicia por Luciana Báez

A menos de dos semanas del fatal accidente ocurrido en Colón y Perú, familiares, amigos y allegados de Luciana Celeste Báez se movilizaron por el centro de Mendoza. La joven de 22 años murió tras el violento choque y su familia cuestionó que el conductor imputado haya recuperado la libertad bajo una fianza de $6 millones.

El dolor por la muerte de Luciana Celeste Báez volvió a ocupar las calles del centro de Mendoza. A menos de dos semanas del fatal accidente ocurrido en Colón y Perú, familiares, amigos y allegados de la joven de 22 años se movilizaron desde Peatonal y San Martín hasta la Legislatura para pedir justicia y reclamar que la causa avance. Con la voz quebrada y una misma consigna, sus padres cuestionaron que el conductor imputado esté en libertad tras pagar una fianza de $6 millones y advirtieron que no quieren que la muerte de su hija quede impune ni se convierta en un caso más.

El pasado 26 de agosto, la vida de dos familias cambió por completo. Pasadas las 22:30 del 26 de agosto en la esquina de la calle Colón y Perú, un Citroën C4 Cactus embistió a un Fiat Cronos que funcionaba como auto de aplicación.

Luciana, de tan solo 22 años, viajaba como pasajera en el Cronos y, producto de la violencia del impacto, salió despedida del vehículo. La joven murió en el lugar como consecuencia de las heridas sufridas.

En el mismo automóvil viajaba su pareja, Gonzalo Parlavecchio, quien sufrió graves lesiones, entre ellas fracturas en la cadera y la columna. Debió ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Central y continúa atravesando un proceso de recuperación que, según sus familiares, no solamente es físico.

El conductor del Citroën, un joven de 21 años identificado como Hector Octavio Barroso, fue imputado por homicidio culposo agravado, lesiones graves culposas agravadas y lesiones leves culposas. La Justicia dispuso su libertad bajo fianza de 6 millones de pesos y le prohibió conducir mientras dure la investigación, que está a cargo de la fiscal Mariana Gutiérrez.

Del otro lado, una familia tuvo que enterrar el cuerpo de su hija, de su hermana, de su nieta, novia y amiga. Muchas personas se congregaron en su velorio para poder darle el último adiós, sin embargo, su novio, quien también iba como pasajero en el auto, no pudo asistir y se despidió de ella a través de una carta que le entregó a la madre Luciana.

“No queremos que sea un caso más”: familiares de Luciana Báez pidieron justicia

Familiares y amigos de Luciana marcharon este lunes a menos de dos semanas del accidente. Cientos de personas se congregaron en Peatonal y se dirigieron hacia la Legislatura provincial para exigir justicia tras el siniestro vial ocurrido en Colón y Perú, pero por sobre todo para evitar que el hecho quede impune y en el olvido.

Los padres expresaron su dolor y cuestionaron que el acusado esté libre tras pagar fianza. Además, denunciaron el robo del celular de la joven en el lugar del hecho y criticaron la falta de contacto por parte de las autoridades judiciales sobre el avance de la causa.

“No queremos que sea un caso más”, fue uno de los conceptos que atravesó el reclamo. Amigos, familiares y personas cercanas a la joven se sumaron a la marcha para acompañar a sus padres en un momento que todavía está marcado por la conmoción.

Otro de los reclamos planteados durante la manifestación está relacionado con el teléfono celular de Luciana. Sus familiares aseguraron que todavía no cuentan con información certera sobre el dispositivo y señalaron que recibieron distintos llamados y versiones de personas que aseguraban haberlo encontrado o saber dónde estaba.

Mientras los familiares de Luciana reclaman justicia, Gonzalo Parlavecchio, su pareja, continúa recuperándose de las lesiones que sufrió durante el choque. El joven sobrevivió al accidente, pero la pérdida de Luciana representa un golpe emocional que, según contó su familia, se suma al largo proceso de recuperación física que está llevando a cabo.

Actualmente permanece en su casa recuperándose de una cirugía de cadera y de la fractura de dos vértebras, aunque sus allegados aseguran que atraviesa un profundo estado de tristeza. La familia relató que Gonzalo piensa permanentemente en lo ocurrido y que todavía intenta procesar la muerte de su pareja.