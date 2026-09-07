Guaymallén: un triple choque sucedió en una esquina donde los vecinos hace rato reclaman un semáforo

Un triple choque ocurrido en la mañana de este lunes en Guaymallén dejó totalmente bloqueada una transitada intersección y generó importantes demoras. No hubo heridos, pero vecinos y comerciantes volvieron a reclamar la instalación de un semáforo ante los constantes riesgos que se registran en la zona.

Un triple choque ocurrido durante la mañana de este lunes en la intersección de Arturo González y Elpidio González, en Guaymallén, provocó importantes complicaciones en el tránsito y dejó completamente interrumpida la circulación por Arturo González hacia el sur.

El siniestro se produjo alrededor de las 8 de la mañana e involucró a tres vehículos. Según los testimonios recogidos en el lugar, uno de los rodados circulaba de norte a sur, otro lo hacía en sentido contrario y una camioneta se encontraba realizando una maniobra para continuar su recorrido. En ese contexto se produjo el impacto que terminó involucrando a los tres vehículos.

A pesar de la violencia de la colisión y de las imágenes que mostraban los importantes daños en los rodados, no hubo personas heridas. Los ocupantes de los vehículos, incluidos varios niños que se encontraban en uno de ellos, se encontraban en buen estado.

Tránsito completamente interrumpido

Como consecuencia del choque, uno de los vehículos quedó sobre Elpidio González y los otros dos terminaron sobre Arturo González, bloqueando los principales sentidos de circulación.

Los conductores que llegaban desde Arturo González hacia el sur debían dar la vuelta y buscar otra alternativa, mientras que el tránsito que intentaba atravesar la intersección también encontraba dificultades. La situación se complicó todavía más por la presencia de un camión de gran porte, que no podía realizar una maniobra de giro en el lugar.

En medio del caos vehicular, algunos automovilistas intentaban realizar giros para regresar, aunque el espacio disponible hacía imposible que los vehículos más grandes pudieran hacerlo con facilidad.

Vecinos reclaman un semáforo

El accidente volvió a poner en el centro de la discusión la seguridad vial de esta esquina. Vecinos y comerciantes de la zona aseguraron que los siniestros y las situaciones de riesgo son frecuentes y reclamaron la instalación de un semáforo.

“Esta esquina es un peligro”, manifestó uno de los comerciantes, quien sostuvo que todos los días se registran inconvenientes debido al intenso movimiento vehicular.

Según explicó, Arturo González y Elpidio González forman parte de un corredor muy utilizado para quienes se dirigen hacia Corralitos, Lavalle y distintas zonas productivas, por lo que el tránsito es constante, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

Los vecinos también señalaron que las obras realizadas en otros sectores y las modificaciones en los recorridos habituales hicieron que una mayor cantidad de vehículos utilice actualmente esta arteria, incrementando el flujo de tránsito.

La ciclovía, otro punto de conflicto

A los problemas para cruzar la intersección se suma, según los vecinos, la presencia de una ciclovía que reduce el espacio disponible para las maniobras y el estacionamiento.

Uno de los comerciantes cuestionó la ubicación de la infraestructura y aseguró que dejó poco margen para detenerse o estacionar en las inmediaciones.

Los propios protagonistas del choque coincidieron en que la circulación por el sector se volvió más complicada a raíz del incremento del tránsito. Uno de los conductores explicó que habitualmente utiliza ese recorrido debido a las dificultades que existen actualmente en el Acceso Este por las obras.

Tras el choque, los conductores y vecinos dieron aviso a la Policía para solicitar asistencia y ordenar la circulación. Sin embargo, durante la cobertura periodística todavía no habían llegado agentes municipales de Tránsito ni efectivos policiales al lugar.

Mientras tanto, los vehículos permanecían en el lugar del impacto y la circulación continuaba con importantes demoras.

El punto donde ocurrió el choque es además un corredor productivo de gran importancia, utilizado diariamente por vehículos que transportan verduras y otros productos desde las chacras y las ferias de la zona Este.