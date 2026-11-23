Un conflicto por el volumen de la música durante la madrugada terminó con un hombre de 62 años detenido, acusado de asesinar a un vecino en plena calle. La víctima, identificada como Elbio Geiser, era carnicero. El hecho ocurrió en Santa Fe y quedó registrado en video.

Un reclamo por música a alto volumen durante la madrugada terminó en un brutal crimen en Villa Guillermina, una localidad del norte de Santa Fe, ubicada a unos 40 kilómetros de la frontera con Chaco. Un hombre de 62 años, identificado como Leandro Hipólito Pezz, farmacéutico según medios locales, está detenido acusado de matar a tiros a su vecino, Elbio Geiser.

El episodio ocurrió luego de una discusión que comenzó por los ruidos molestos y escaló en cuestión de minutos hasta convertirse en un ataque armado. Según la reconstrucción de los hechos, primero se enfrentaron la víctima y el hijo del acusado, pero luego intervino el padre, quien llegó armado y le disparó a Geiser.

En un primer momento, la Policía detuvo tanto a Pezz padre como a su hijo. Sin embargo, posteriormente se resolvió que solo el farmacéutico continuara detenido, mientras que el joven quedó en libertad.

Cómo comenzó la discusión que terminó en asesinato

La historia comenzó a trascender alrededor de las 4.30 de la madrugada, cuando un hombre se presentó en la Comisaría de Villa Guillermina para alertar sobre una persona herida de arma de fuego en las inmediaciones de las calles San Martín y Rosario.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron a un hombre tendido sobre la calzada, con sangre a su alrededor y sin signos vitales aparentes. Se trataba de Elbio Geiser, quien había recibido varios disparos. En la escena también levantaron vainas servidas de un arma de fuego corta.

De acuerdo con el relato de un testigo, que circuló a través de un audio de WhatsApp, todo comenzó durante una noche en la que había un importante consumo de alcohol y música a muy alto volumen.

Primero apareció Leandro Pezz hijo, quien le reclamó a Geiser que bajara la música: “Hacé bajar tu música, amigo, que no se puede dormir”.

La respuesta de la víctima habría sido: “¿Qué problema tenés vos? Vos te levantás a las 11, a las 12. Encima que vos vendés droga y nadie te dice nada”.

𝗨𝗡𝗔 𝗗𝗜𝗦𝗖𝗨𝗦𝗜𝗢́𝗡 𝗣𝗢𝗥 𝗘𝗟 𝗩𝗢𝗟𝗨𝗠𝗘𝗡 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗠𝗨́𝗦𝗜𝗖𝗔 𝗗𝗘𝗥𝗜𝗩𝗢́ 𝗘𝗡 𝗨𝗡 𝗔𝗦𝗘𝗦𝗜𝗡𝗔𝗧𝗢 𝗔 𝗧𝗜𝗥𝗢𝗦 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗔𝗡𝗧𝗔 𝗙𝗘 Un carnicero de la ciudad santafesina de Villa Guillermina, en el norte de la provincia, fue asesinado a tiros por un farmacéutico de la misma localidad, tras una presunta discusión por el volumen de la música. El hecho ocurrió en la vía pública en la madrugada del último viernes y el atacante fue detenido en su domicilio junto a su hijo -que luego recuperó la libertad- y la policía secuestró varias armas y municiones. La víctima fue identificada como Elbio Ismael Geisser, de 40 años, quien fue encontrado herido en la calle por un vecino, que dio aviso a la policía. Tras una serie de tareas investigativas, la fuerza de seguridad provincial detuvo al farmacéutico de Villa Guillermina llamado Leandro Hipólito Pezz, de 62, acusado por el crimen. Este sábado se difundió un video del momento del ataque armado. 🔗 Seguí leyendo esta noticia en el link de nuestro perfil — Conclusión (@ConclusionRos) November 21, 2026

Llegó armado y le disparó tres veces

Después de ese intercambio apareció Leandro Hipólito Pezz, padre del joven. Según el testimonio, el hombre se subió a su camioneta y se retiró del lugar. El testigo creyó que se dirigía a la comisaría, pero regresó armado con una escopeta y un arma corta que llevaba en la cintura.

En medio de la situación, Geiser tomó un cuchillo. Pezz le disparó en el estómago desde una distancia aproximada de tres metros.

Malherido, el carnicero intentó refugiarse en la camioneta del agresor. Llegó a ingresar al vehículo, pero el acusado volvió a dispararle y lo ejecutó de tres tiros.

La secuencia quedó registrada en un video que comenzó a circular y que forma parte de los elementos vinculados con la investigación.

Secuestraron varias armas de fuego

Tras el crimen, los investigadores realizaron un procedimiento en el inmueble vinculado con los detenidos y secuestraron varias armas de fuego.

Entre los elementos incautados había una escopeta, un rifle tipo carabina y distintas pistolas. Entre estas últimas estaría el arma corta utilizada para cometer el asesinato.

Por el momento, Leandro Hipólito Pezz permanece detenido, mientras que su hijo continuará en libertad. La investigación busca esclarecer las circunstancias del violento episodio que terminó con la muerte de Elbio Geiser.