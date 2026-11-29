El accidente ocurrió durante la mañana de este domingo. El conductor, de 26 años, perdió el dominio del auto y cayó al canal.

Un conductor de 26 años manejaba un Chevrolet Celta y cayó al canal ubicado en el carril Sarmiento, en Maipú.

Según fuentes policiales, el accidente ocurrió este domingo, alrededor de las 7.15 horas, en la intersección con calle 9 de Julio, en el distrito de Luzuriaga.

El hecho fue reportado a través de un llamado al 911. El conductor perdió el dominio y terminó dentro del canal que separa ambos carriles.

Tras el accidente, los efectivos le realizaron al joven un control de alcoholemia. El resultado fue de 1,66 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ante el resultado positivo, se inició el procedimiento contravencional correspondiente.