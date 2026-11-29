Gualberto González Condorí, de 60 años, fue encontrado en un lote baldío a unos 1.000 metros de su vivienda. Había sido visto por última vez el 18 de noviembre.

Gualberto González Condorí, de 60 años, fue encontrado muerto este sábado en San Carlos, luego de varios días de búsqueda. El hombre había sido visto por última vez el 18 de noviembre y sus familiares habían denunciado su desaparición.

El hallazgo se produjo durante un rastrillaje en un lote baldío del Loteo Moreno, en inmediaciones de calle Lencinas. Según el reporte policial, cerca de las 16:18 horas los efectivos encontraron restos óseos en un terreno ubicado aproximadamente a 1.000 metros del domicilio de González.

Los restos se encontraban en avanzado estado de descomposición. En el lugar también fueron halladas prendas de vestir y otros elementos que contribuyeron con la identificación de González. Además, en una primera observación se advirtieron signos compatibles con la intervención de perros de la zona.

Del operativo participaron efectivos de la UEP San Carlos, Comisaría 18ª, Unidad Investigativa Departamental (UID), VANT y personal de canes.

Por disposición del fiscal Abel Capiz, intervinieron la UID y Policía Científica para realizar las pericias y establecer las causas del fallecimiento. La investigación continúa bajo el expediente iniciado por la averiguación de paradero.

La familia de González Condorí perdió contacto con él el miércoles 18 de noviembre. De acuerdo con la información incorporada al expediente, ese día se retiró de su domicilio y desde entonces no volvieron a tener noticias sobre su paradero.

Uno de sus hijos realizó la denuncia por averiguación de paradero el sábado 21 de noviembre. Desde entonces se realizaron distintos rastrillajes en San Carlos para localizarlo.

El aviso de búsqueda difundido por la Fiscalía de Instrucción N.º 3 indicaba que González había sido visto por última vez en la zona del Loteo Moreno, sobre calle Lencinas. También detallaba que vestía una campera negra con dos rayas blancas en los brazos, pantalón negro y una gorra negra con una mancha blanca.

Durante la búsqueda, sus familiares señalaron que González tenía problemas con el consumo de alcohol. También manifestaron su preocupación porque no era habitual que permaneciera varios días fuera de su casa sin comunicarse con ellos.

La Justicia investiga ahora las circunstancias y las causas de la muerte de Gualberto González Condorí.