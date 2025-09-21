Nevada en Las Vegas y corte de ruta: hasta dónde se puede transitar

La Ruta 7 presenta desprendimientos de piedras y unos 150 vehículos esperan para poder circular. Vialidad Nacional recomienda transitar con extrema precaución.

En estos momentos, la zona de Las Vegas está siendo afectada por nevadas, lo que genera precaución en conductores y vecinos.

En Uspallata, la Ruta 7 permanece cortada debido a desprendimientos de piedras sobre la calzada, con aproximadamente 150 vehículos esperando para poder circular.

Personal de Vialidad Nacional se encuentra trabajando para restablecer la circulación y garantizar la seguridad en la zona.

Se recomienda transitar con extrema precaución y mantenerse informado sobre la situación del tránsito.

Fuerte tormenta en San Carlos

Durante la noche del sábado y madrugada del domingo, una tormenta con granizo afectó al departamento de San Carlos, dejando calles anegadas y daños materiales en viviendas y comercios.

Defensa Civil y el área de Acción Social asistieron a 47 familias, y los trabajos de limpieza y apoyo continúan en la zona.