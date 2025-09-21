En video: la fuerte tormenta generó daños en San Carlos y varias familias tuvieron que ser asistidas

La fuerte tormenta en San Carlos dejó calles anegadas, familias evacuadas y daños en viviendas y comercios. El granizo fue tan intenso que colapsó canales y techos.

Una intensa tormenta con granizo afectó durante la noche del sábado y madrugada del domingo al departamento de San Carlos, provocando importantes inconvenientes en distintas zonas.

Desde Defensa Civil y el área de Acción Social confirmaron que 47 familias recibieron asistencia hasta las 4 de la mañana, y que en la jornada de hoy continúan ayudando a otras ocho familias.

Las localidades más golpeadas fueron La Consulta, Chilecito, Paso de las Carretas y Pareditas, donde la caída de granizo fue más fuerte. En sectores como calle Los Indios, Gillardi y Capiz, las precipitaciones dejaron calles anegadas, acequias y canales colapsados.

Además, se registraron daños materiales: en dos viviendas cedieron los techos por el peso del granizo. Uno de ellos correspondía a un taller mecánico, donde el derrumbe afectó a dos vehículos, y el otro a una zapatería. En el Centro de Salud de San Carlos también debieron trabajar cuadrillas municipales y de Defensa Civil para retirar la gran cantidad de hielo acumulado.

Pese a la magnitud de la tormenta, no se reportaron cortes de electricidad en la zona.

Los trabajos de limpieza y asistencia continúan para normalizar la situación.