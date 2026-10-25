¿Necesitás asesoramiento legal?: dónde y cuándo podés recibir atención gratuita esta semana

Abogados brindarán orientación gratuita sobre temas de familia, trabajo, alquileres, jubilaciones y otros asuntos legales. La atención será por orden de llegada y no hace falta sacar turno.

Quienes necesiten resolver dudas legales o recibir orientación para iniciar un trámite podrán acceder a asesoramiento gratuito en la Ciudad de Mendoza.

La jornada forma parte de la iniciativa del Poder Judicial de Mendoza, con el acompañamiento de la Ciudad de Mendoza, que busca acercar información jurídica a los vecinos y facilitar el acceso a la orientación profesional.

La atención estará a cargo de especialistas del Centro Móvil de Información Judicial, que responderán consultas y ayudarán a encaminar gestiones vinculadas con distintas áreas del derecho.

El asesoramiento gratuito abarcará diferentes cuestiones legales, entre ellas:

Familia: cuota alimentaria, régimen de comunicación, filiación y divorcios.

cuota alimentaria, régimen de comunicación, filiación y divorcios. Laboral y previsional: contratos de trabajo, indemnizaciones, jubilaciones y pensiones.

contratos de trabajo, indemnizaciones, jubilaciones y pensiones. Civil y comercial: contratos, alquileres, sucesiones y reclamos.

contratos, alquileres, sucesiones y reclamos. Tributario y penal: consultas generales e información sobre causas.

consultas generales e información sobre causas. Trámites y derivaciones: orientación para iniciar o hacer seguimiento de gestiones ante organismos públicos y dependencias judiciales.

Para recibir atención no es necesario solicitar un turno previo. Los profesionales atenderán por orden de llegada, por lo que se recomienda asistir dentro del horario establecido.

También es conveniente llevar la documentación relacionada con la consulta, como el DNI, contratos, expedientes, notificaciones o facturas. Contar con esos elementos puede facilitar la evaluación del caso y la orientación sobre los pasos a seguir.

El servicio se brindará este viernes 30 de octubre de 9 a 12 horas en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).