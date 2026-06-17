Más cosas no le podían pasar: Marley quedó varado con sus hijos rumbo al Mundial y un pájaro demoró su avión

El conductor de Por el Mundo vivió 24 horas de pura desesperación para poder llegar al debut de la Selección Argentina en Kansas. Vuelos cancelados, valijas perdidas, falta de batería en los autos y un insólito pasajero alado en la turbina.

El debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 trajo alegrías y emociones dentro de la cancha, pero fuera de ella dejó historias completamente insólitas. El encargado de protagonizar la aventura más accidentada de la previa fue Marley, quien sufrió una verdadera odisea repleta de contratiempos para poder arribar a la ciudad de Kansas junto a todo su equipo de producción de Por el Mundo, programa que emite El 9 Televida.

El conductor de Por el Mundo inició el trayecto acompañado por un contingente de 12 personas, entre quienes se encontraban el productor Federico Hoffmann y sus pequeños hijos, Mirko y Milenka. Lo que debía ser un viaje de rutina desde Nueva York terminó transformándose en un dolor de cabeza de 24 horas. “Cancelaron los vuelos, un desastre… Estuvimos 24 horas viajando y no llegamos a Kansas todavía. Ahora tengo que manejar tres horas más para llegar”, relató desesperado a través de sus historias de Instagram en medio del caos.

Vómitos, autos sin batería y valijas retenidas

Al aire de El show del verano (Luzu TV), Marley dio detalles minuciosos del minuto a minuto de su accidentado periplo. Tras largas horas de espera en el aeropuerto neoyorquino, la aerolínea les suspendió el vuelo directo de madrugada, obligándolos a buscar combinaciones de emergencia a destinos desconocidos y dejando sus valijas retenidas en las bodegas.

Como si la falta de equipaje fuera poco, los dolores de cabeza continuaron en tierra firme: “Nos dieron un voucher para el taxi y un hotel que quedaba lejos. Cuando subimos, se quedó sin batería el auto. Al rato se solucionó, dormimos apenas dos horas y salimos de nuevo”, detalló el animador. Durante ese trayecto, la situación se complicó aún más en el plano familiar: “En el viaje en auto mi hija se descompuso y me vomitó completa. Como no teníamos la valija con ropa de repuesto, ¡el olor que manejábamos en el grupo era tremendo!”, confesó entre risas.

El insólito retraso: “Un pájaro en la turbina”

Cuando el panorama parecía aclararse y el contingente lograba finalmente abordar un nuevo avión para hacer el último tramo, un anuncio del capitán por los parlantes del avión volvió a congelar a los pasajeros. Las autoridades aeronáuticas debieron frenar el despegue debido a que un pájaro se había metido dentro de una de las turbinas de la aeronave.

Por cuestiones estrictas de seguridad, el avión permaneció una hora y media sobre la pista mientras los mecánicos removían el ave y revisaban que los motores no hubieran sufrido daños estructurales.

A pesar del combo de mala racha, el cansancio acumulado y los imprevistos de película, Marley y su familia lograron tocar suelo de Kansas a contrarreloj y dijeron presente en las tribunas para celebrar el debut de la Scaloneta contra Argelia.

Viví el Mundial en la pantalla de El 9 Televida.