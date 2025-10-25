¿Necesitás asesoramiento legal? acercate gratis al Móvil de Información Judicial

El servicio brindará ayuda sobre orientación en casos civiles, familiares, penales, laborales, registrales, previsionales y de violencia de género. Atenderán de forma gratuita y sin turno previo.

La actividad es organizada por la Municipalidad de Mendoza, en conjunto con el Poder Judicial de la provincia, y tiene como objetivo acercar información y orientación legal a quienes necesiten resolver dudas o iniciar trámites judiciales.

¿Dónde y cuándo estará el móvil de información judicial?

El próximo miércoles 29 de octubre, de 9 a 12 horas, el Centro Móvil de Información Judicial estará frente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) para ofrecer asesoramiento jurídico gratuito a los vecinos y vecinas de la Ciudad de Mendoza.

Los trámites que podés realizar

Durante la jornada, se brindará atención en diferentes áreas del derecho, como civil, de familia, penal, laboral, registral y previsional, además de orientación en casos vinculados a violencia de género.

También se ofrecerá información general, derivaciones y vías de acceso a la Justicia.

Se recomienda llevar cualquier documentación relacionada con la consulta para facilitar la orientación.

Acerca del Centro Móvil de Información Judicial

Funciona desde 2007, por iniciativa de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y la entonces Secretaría de Información Pública. Su misión es garantizar el acceso a la Justicia y ofrecer asesoramiento jurídico gratuito en distintas zonas de la provincia.

Cada año, las unidades móviles recorren los 18 departamentos de Mendoza, incluyendo la Ciudad, con el propósito de llegar a quienes, por razones económicas, de género, etnia o discapacidad, podrían tener mayores dificultades para ejercer sus derechos.