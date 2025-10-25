Mendoza: la DGE abrió inscripciones para cargos titulares en escuelas primarias

La Dirección General de Escuelas oficializó el llamado para cubrir cargos titulares en el nivel primario. El proceso será virtual y se desarrollará en diciembre.

La Dirección General de Escuelas (DGE) anunció la apertura del Concurso de Ingreso a la Docencia 2026 para el nivel primario, mediante la Resolución N° 5952 publicada el 24 de octubre de 2025 en el Boletín Oficial.

Este llamado permitirá el acceso a cargos titulares en instituciones educativas de gestión estatal de toda la provincia de Mendoza.

Detalles del concurso

El concurso se realizará durante diciembre de 2025, bajo modalidad virtual sincrónica, con actos públicos transmitidos por videollamada. Todas las sesiones serán grabadas para garantizar la transparencia y trazabilidad del proceso.

Cronograma del concurso docente 2026

Inscripción: del 27 de octubre al 7 de noviembre de 2025, a través del sistema GEM (rol Eventos 2026–MIPC).

del 27 de octubre al 7 de noviembre de 2025, a través del sistema GEM (rol Eventos 2026–MIPC). Publicación del orden provisorio : 13 de noviembre.

: 13 de noviembre. Período de reclamos: del 13 al 28 de noviembre.

del 13 al 28 de noviembre. Orden definitivo: 5 de diciembre.

5 de diciembre. Actos virtuales de ofrecimiento : del 9 al 12 de diciembre.

: del 9 al 12 de diciembre. Toma de posesión: 1° de febrero de 2026.

Vacantes disponibles

El llamado incluye cargos para:

Maestros de grado

Maestros de materias especiales (Educación Física, Música y Artes Visuales)

Auxiliares de Informática Educativa (A.I.E.)

Requisitos para participar

Los aspirantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Contar con título docente registrado y Bono de Puntaje 2026 definitivo.

y 2026 definitivo. Presentar a ptitud psicofísica vigente , certificado de antecedentes penales y constancia de voto de los últimos tres años.

, certificado de y constancia de de los últimos tres años. No figurar en registros de deudores alimentarios , juicios universales ni estar inhabilitados por la DGE.

, juicios universales ni estar inhabilitados por la Cumplir con las normas de incompatibilidad horaria previstas por la Ley N° 6929 y su modificatoria N° 9598.

Toda la documentación presentada tendrá carácter de declaración jurada, y la falsificación de datos implicará la exclusión inmediata del proceso, además de posibles sanciones legales.

Cupos reservados e inclusión laboral

En línea con la normativa vigente, la convocatoria reserva:

15% de las vacantes conforme al Decreto N° 313/85.

4% de los cargos para docentes con discapacidad, según el artículo 13 de la Ley N° 5041.

La DGE destacó que esta convocatoria reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades y la inclusión laboral dentro del sistema educativo provincial.

Requisitos adicionales según modalidad

Los docentes que elijan escuelas incluidas en el Convenio Nación – Ampliación de Jornada Primaria deberán contar con disponibilidad horaria de 7 horas diarias. En tanto, quienes opten por escuelas albergue deberán presentar un certificado psicofísico específico para esa modalidad.