¿Necesitás asesoramiento legal? acercate al Móvil de Información Judicial gratuito

El servicio brindará ayuda sobre orientación en casos civiles, familiares, penales, laborales, registrales, previsionales y de violencia de género. Atenderán de forma gratuita y sin turno previo.

El Móvil de Información Judicial busca acercar la asistencia legal gratuita a la comunidad, haciendo más fácil el acceso a derechos y trámites importantes sin necesidad de trasladarse a oficinas centrales.

¿Dónde, cuándo y a qué hora estará esta semana?

El Móvil estará presente este viernes 19 en la Unión Vecinal La Estanzuela, ubicada en Lago Hermoso 2030.

El servicio atenderá de 9 a 12 horas, ofreciendo a los vecinos asesoramiento jurídico gratuito.

Tramites que podés realizar

Entre los servicios disponibles se incluyen orientación en casos civiles, familiares, penales, laborales, registrales, previsionales y de violencia de género.

Además, el móvil facilita la gestión de permisos de viaje para menores de edad que necesitan salir del país.

Los jubilados, pensionados y personas con capacidades restringidas también podrán solicitar informes de titularidad. Estos documentos son útiles para presentar ante distintos organismos y acceder a descuentos en servicios e impuestos.

Recomendación

Se recomienda que las personas interesadas lleven consigo cualquier documento relacionado con el tema que deseen consultar, para facilitar una mejor orientación.