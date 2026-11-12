Murió María Domínguez, referente histórica de Madres de Plaza de Mayo en Mendoza

La mujer tenía 95 años y dedicó casi cuatro décadas a buscar a su hijo Walter, desaparecido durante la última dictadura. En 2015 pudo conocer la identidad de su nieta, Claudia Domínguez Castro.

María Assof de Domínguez, histórica referente de Madres de Plaza de Mayo en Mendoza y expresidenta de la filial provincial, falleció este miércoles 11 de noviembre a los 95 años.

La noticia fue comunicada por la propia organización, que la despidió con un mensaje en el que destacó su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de memoria, verdad y justicia.

“Hoy, María Domínguez cambió de casa; ahora vive en el cielo de las Madres junto a ese sol que se resiste a desaparecer tras las lluvias tóxicas de estos tiempos”, expresaron desde Madres de Plaza de Mayo filial Mendoza.

En el mismo comunicado la definieron como una “Madre infinita en las labores de amor por sus propios hijos, por sus hijos revolucionarios de ayer, de hoy y del futuro también”.

La vida de María quedó marcada por la desaparición de su hijo, Walter Hernán Domínguez, y de su nuera, Gladys Cristina Castro, quienes fueron secuestrados el 9 de diciembre de 1977 en su vivienda de Godoy Cruz. Gladys estaba embarazada de seis meses. Ambos continúan desaparecidos.

A partir de aquella búsqueda familiar, María se incorporó a Madres de Plaza de Mayo y convirtió su reclamo personal en una lucha colectiva por los hijos de los desaparecidos durante la última dictadura.

La desaparición de Walter y Gladys que cambió su vida

Antes del secuestro de su hijo y su nuera, María llevaba una vida dedicada principalmente a su familia y las tareas de su casa. En distintas entrevistas contó que había cursado hasta sexto grado y que se ocupaba de coser, tejer y atender su hogar.

El 9 de diciembre de 1977. Walter y Gladys fueron secuestrados en su casa de Godoy Cruz. Ambos militaban en el Partido Comunista Marxista Leninista y, al momento de su desaparición, Gladys cursaba el sexto mes de embarazo. La niña que esperaban nació en marzo de 1978 durante el cautiverio de su madre.

La búsqueda llevó a María a sumarse a Madres de Plaza de Mayo. Con el paso de los años, su historia dejó de estar centrada únicamente en encontrar a su hijo y a su nuera.

La búsqueda que terminó con la restitución de identidad de su nieta

Después de 37 años de búsqueda, María recibió una de las noticias más importantes de su vida.

El 27 de agosto de 2015, los estudios genéticos confirmaron que Claudia Domínguez Castro era hija de Walter Domínguez y Gladys Castro. La joven había nacido en marzo de 1978 durante el cautiverio de su madre y se convirtió en la nieta recuperada número 117.

El resultado de ADN permitió reconstruir una parte de la historia que había quedado interrumpida con el secuestro de Walter y Gladys. Claudia pudo conocer a su familia biológica y comenzar a reconstruir su identidad.

En octubre de ese año se presentó públicamente junto a sus abuelas, María Assof de Domínguez y Angelina Catterino de Castro, en Mendoza. En aquella oportunidad expresó: “Ahora tengo cuatro padres”, en referencia a sus padres biológicos y al matrimonio que la había criado.

Para María, la restitución significó el final de una búsqueda que había atravesado casi cuatro décadas. Pero también confirmó la importancia de continuar con la búsqueda de otras personas cuya identidad había sido alterada durante la dictadura.

La historia de María también estuvo presente en distintos espacios de memoria y homenaje de la provincia. En 2013 participó de un reconocimiento a su hijo Walter en la Escuela de Comercio Martín Zapata, donde había estudiado.

Durante años recibió además distintos reconocimientos por su trayectoria junto a Madres de Plaza de Mayo y por su compromiso con la defensa de los derechos humanos.