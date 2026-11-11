Abrieron un concurso para diseñar la imagen de la Vendimia 2027 y el premio es de $7 millones: cómo participar

El Gobierno de Mendoza lanzó un concurso público para elegir la identidad visual de la Vendimia 2027. Quiénes pueden participar, cómo presentar las propuestas y cuál es la fecha límite para inscribirse.

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2027 ya comenzó a prepararse y uno de los primeros pasos será definir la imagen que la representará. El Gobierno de Mendoza abrió un concurso público para elegir el sistema de identidad y comunicación visual de la próxima edición, con un premio de $7.000.000 para la propuesta ganadora.

La convocatoria está dirigida a diseñadores gráficos y profesionales de la comunicación visual, que podrán presentar sus proyectos hasta el miércoles 9 de diciembre de 2026. El diseño elegido será utilizado en las distintas piezas de promoción de la fiesta, tanto en soportes físicos como digitales.

Cómo participar del concurso para diseñar la imagen de Vendimia 2027

La convocatoria fue realizada por la Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE de Mendoza.

Pueden participar de manera individual personas egresadas de carreras de Diseño Gráfico o Comunicación Visual, de nivel universitario, terciario o tecnicatura.

También se permite la presentación de equipos de trabajo integrados por dos o más personas, siempre que al menos uno de sus integrantes cuente con alguno de esos títulos.

Entre los requisitos establecidos, los participantes deberán:

Ser mayores de 18 años.

Tener nacionalidad argentina.

Contar con título de Diseño Gráfico o Comunicación Visual, según las condiciones previstas para postulaciones individuales o grupales.

Las propuestas deberán representar el significado social y cultural de la Fiesta Nacional de la Vendimia y poner en valor la identidad, la cultura y los atractivos turísticos de Mendoza.

Cuándo y dónde presentar los diseños

Los proyectos se recibirán el miércoles 9 de diciembre de 2026, de 9 a 14, sin excepción. La entrega deberá realizarse en la sede de la Subsecretaría de Cultura, ubicada en avenida España y Gutiérrez, de Ciudad de Mendoza.

El cronograma establece que el jurado se reunirá el jueves 10 de diciembre para evaluar las propuestas y seleccionar la ganadora.

Además, este jueves 12 de noviembre, a las 11, se realizará una reunión informativa para los interesados en participar. El encuentro tendrá lugar en la sala Elina Alba, en España y Gutiérrez, y también podrá seguirse de manera virtual a través de Google Meet.

Las bases, la síntesis argumental y los anexos del concurso se pueden consultar en el sitio oficial del Gobierno de Mendoza.

Cuánto dinero recibirá el ganador y quiénes integran el jurado

El diseño seleccionado recibirá un premio de $7 millones. Además, el jurado podrá otorgar menciones especiales y deberá establecer un orden de mérito entre las propuestas presentadas.

El cuerpo evaluador estará integrado por representantes de la Subsecretaría de Cultura, universidades, instituciones educativas, la Asociación de Diseñadores de Mendoza (Adimza) y el Ente Mendoza Turismo (Emetur).

Entre sus integrantes se encuentran Facundo Piedrafita y Lucas Ravalle, por Cultura; Víctor Boldrini como invitado especial; Verónica Carbone, por la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo; y representantes de las universidades del Aconcagua, Champagnat y de Mendoza.

También participarán representantes de institutos de formación en diseño y comunicación visual.

La identidad elegida deberá funcionar como un sistema visual integrado, capaz de adaptarse a las distintas piezas de comunicación y promoción de la Vendimia 2027.