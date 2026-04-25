Murió Lita Haydée Tancredi, referente histórica del teatro en Mendoza

La reconocida actriz, directora y docente mendocina falleció a los 91 años. Fue una figura clave del teatro independiente y pionera de la comedia musical en la provincia, con una trayectoria de más de siete décadas dedicada a la formación de artistas y a la inclusión a través del arte.

La escena cultural mendocina despide a una de sus figuras más influyentes. A los 91 años falleció Lita Haydée Tancredi, actriz, directora y docente que dejó una marca profunda en el desarrollo del teatro independiente y la comedia musical en la provincia.

Con más de siete décadas de trayectoria, Tancredi fue una pieza clave en la formación de artistas y en la consolidación de espacios culturales. Su trabajo abarcó desde la actuación hasta la dirección, la producción y la enseñanza, con más de un centenar de obras estrenadas, muchas de ellas dirigidas al público infantil.

Su historia con el teatro comenzó desde muy pequeña. Tenía apenas cinco años cuando debutó en el Teatro Independencia, y desde ese momento no se alejó nunca más de las tablas.

Fue pionera en introducir la comedia musical en Mendoza y en incorporar disciplinas como el tap, ampliando las posibilidades escénicas locales. Su compañía artística incluso llegó a presentarse en escenarios internacionales como Nueva York.

A los 19 años ya ejercía la docencia, un camino que sostuvo durante toda su vida. Formó generaciones de actores y actrices, además de capacitar a docentes en distintos puntos de la provincia.

A lo largo de su carrera recibió múltiples distinciones, entre ellas el premio Galina Tolmacheva de la UNCuyo. También integró el jurado de los Premios Escenario y fue homenajeada con un palco en el Teatro Independencia que lleva su nombre.

Entre sus trabajos más recordados se encuentra Sopa de Jirafas, obra con la que realizó giras nacionales e internacionales. Su recorrido también incluyó participaciones en cine y televisión.

Uno de los rasgos más destacados de su trayectoria fue su compromiso con la inclusión. Impulsó el festival “Creando en Libertad”, destinado a personas con discapacidad, y promovió espacios artísticos para adultos mayores.

Además, llevó el teatro a distintos ámbitos sociales: dio clases en escuelas rurales y en el hospital neuropsiquiátrico Carlos Pereyra, entendiendo el arte como una herramienta de integración.

Su sala-academia en la Ciudad de Mendoza funcionó durante años como un punto de encuentro cultural, con funciones, talleres y actividades que convocaban a la comunidad.

El comunicado oficial

Desde el Instituto Nacional del Teatro, representación Mendoza, expresaron su pesar a través de un comunicado:

“El Instituto Nacional del Teatro – Representación Provincial Mendoza lamenta comunicar el fallecimiento de nuestra querida maestra Lita Haydée Tancredi, la cual se desempeñó como docente, bailarina, directora, gestora cultural y formadora de artistas, con más de seis décadas de trabajo”.

Hasta sus últimos años, Tancredi continuó vinculada a la actividad teatral, asistiendo a funciones y acompañada por colegas y exalumnos que la reconocían como una guía.