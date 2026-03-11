Mundial de la Hamburguesa en Mendoza: cuánto sale la cheeseburger con papas y el combo con gaseosa

El evento gastronómico reunirá a 19 hamburgueserías de distintos puntos de la provincia durante dos noches con competencia, música en vivo y propuestas para toda la familia.

El Mundial de la Hamburguesa vuelve a Mendoza con una nueva edición que reunirá a algunas de las hamburgueserías más reconocidas de la provincia. El evento se realizará el sábado 14 y domingo 15 de marzo, desde las 19 horas, en la Nave Cultural.

La propuesta ya se convirtió en uno de los encuentros gastronómicos más convocantes del año.

Durante las dos jornadas, el público podrá degustar distintas variedades de hamburguesas, disfrutar de música en vivo y presenciar una competencia en la que los locales buscarán quedarse con el título.

¿Cuánto sale una hamburguesa con queso?

Como parte del evento, los organizadores confirmaron un menú unificado pensado para el público. La cheeseburger con papas tendrá un precio de $10.000, mientras que el combo con bebida (gaseosa) costará $12.000.

Además de la propuesta gastronómica, el predio contará con música en vivo, sets de DJs y una zona de juegos para los más chicos, lo que convierte al encuentro en una actividad pensada para toda la familia.

Las hamburgueserías que competirán

En total participarán 19 locales gastronómicos de distintos puntos de la provincia. Entre ellos estarán

Bairoleto Hamburguesas

Buleburgers (Guaymallén)

Burger Point’s (Las Heras)

Burger Shoppe (Godoy Cruz)

Burgerhood

Burgery

Cacha’s Food (San Martín)

Estilo Smash

Food Fighter (Luján de Cuyo)

Jack House

Mendoburger (Luján de Cuyo)

Mosh (Godoy Cruz)

Peak Burgers (Luján de Cuyo)

Pez de Montaña (San Carlos y Tunuyán)

Roux Street (San Rafael)

Smash Club, Smoky (Godoy Cruz)

TBT

Vicios Club de Burgers.

El evento también ofrecerá alternativas vegetarianas y opciones sin TACC, a cargo de ZeroGluten, para que todos puedan sumarse a la experiencia gastronómica.

Cómo será la competencia

Uno de los principales atractivos del Mundial de la Hamburguesa será la competencia en vivo entre los locales participantes. De las 19 hamburgueserías, 16 disputarán el torneo en un sistema de eliminación directa.

Los cruces de octavos de final serán:

Burger Point’s vs. Bairoleto

Smoky vs. Pez de Montaña

Cacha’s Food vs. Estilo Smash

Roux Street vs. TBT

Smash Club vs. Burgery

Jack House vs. Burgerhood

Peak Burgers vs. Buleburgers

Mosh vs. Food Fighter

Las rondas de octavos y cuartos de final se realizarán el sábado, mientras que las semifinales y la gran final se disputarán el domingo.

Estacionamiento y bebidas

Para quienes asistan en vehículo, la organización habilitará una playa de estacionamiento frente a la Nave Cultural, en la esquina de España y Las Cubas.

El evento también contará con dos barras exclusivas de bebidas, con el apoyo de marcas como Andes Origen, Pepsi y 23 Ríos.