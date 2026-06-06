Mundial 2026: los lugares dónde podés intercambiar figuritas este fin de semana

Maipú, Godoy Cruz y Ciudad de Mendoza prepararon actividades especiales para los fanáticos del Mundial 2026. Habrá intercambio de figuritas, torneos de videojuegos y propuestas gratuitas para toda la familia.

Con el Mundial cada vez más cerca, las figuritas vuelven a convertirse en protagonistas. Los encuentros organizados en distintos puntos de Mendoza buscan transformar esa pasión en una oportunidad para compartir, conocer gente y disfrutar del clima mundialista que ya empieza a ganar las calles.

Entre intercambios, álbumes casi completos y figuritas difíciles de conseguir, la cuenta regresiva para la gran cita del fútbol ya se vive en la provincia.

Durante junio, Maipú, Godoy Cruz y la Ciudad de Mendoza ofrecerán espacios gratuitos para intercambiar figuritas, completar el álbum oficial y compartir la pasión por el fútbol con otros coleccionistas.

La Ciudad de Mendoza preparó una propuesta especial para los amantes del fútbol. Se trata del Torneo Recreativo FC 26, una competencia de videojuegos que combinará partidos virtuales con actividades vinculadas al Mundial.

El evento se desarrollará el sábado 6 de junio, de 12 a 18 horas, en el Microcine Municipal David Eisenchlas, ubicado en 9 de Julio 500.

Además del torneo, habrá un espacio destinado al intercambio de figuritas para quienes buscan completar el álbum del Mundial 2026.

La entrada será gratuita, aunque los interesados deberán realizar una inscripción previa.

Godoy Cruz también se suma a la previa mundialista

Por su parte, Godoy Cruz realizará una nueva edición del tradicional “Encuentro de Intercambio de Figuritas – Mundial 2026“.

La actividad tendrá lugar el sábado 6 de junio, desde las 16 horas, en el Skatepark San Vicente, ubicado en avenida Ingeniero Cipolletti 401.

La propuesta será libre y gratuita y está pensada para que familias completas puedan disfrutar de una tarde diferente, intercambiando figuritas y compartiendo experiencias con otros coleccionistas.

Además del álbum oficial del Mundial 2026, los asistentes podrán llevar figuritas de otras colecciones, ya que el encuentro estará abierto a distintos tipos de álbumes.

Desde la organización recordaron que los menores de edad deberán asistir acompañados por un adulto responsable.

Maipú tendrá encuentros durante todo junio

Con la consigna “Vení a hacer amigos nuevos y conseguir las figus que te faltan“, la Municipalidad de Maipú organizó una serie de jornadas de intercambio de figuritas.

La propuesta busca recuperar una de las tradiciones más populares de cada Mundial: reunirse para cambiar repetidas, conseguir las figuritas difíciles y compartir la emoción de completar el álbum.

Los encuentros se realizarán todos los sábados de junio, de 16 a 19 horas, en la Plaza Departamental 12 de Febrero y estarán abiertos a personas de todas las edades.

Las fechas programadas son:

6 de junio

13 de junio

20 de junio

27 de junio

Desde el municipio destacaron que la iniciativa apunta a generar espacios de encuentro y recreación para toda la comunidad, donde el fútbol funcione como punto de unión entre distintas generaciones.