Multaron a Edemsa con más de $419 millones y deberá devolver el dinero a los usuarios: cómo saber si te corresponde el descuento

El EPRE sancionó a Edemsa por reiterados incumplimientos en la calidad del servicio eléctrico y ordenó que más de 4.000 usuarios reciban bonificaciones en sus próximas facturas. El reintegro dependerá de la cantidad de cortes de luz sufridos, el tiempo sin suministro y el consumo registrado.

Miles de usuarios de Mendoza recibirán un descuento en sus facturas de electricidad luego de que el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) aplicara una millonaria sanción contra Edemsa por incumplimientos reiterados en la prestación del servicio. La resolución establece una multa de $419.150.275, monto que no ingresará al Estado, sino que deberá ser reintegrado directamente a los clientes afectados por diferentes cortes de luz.

La medida fue adoptada luego de que el EPRE comprobara que Edemsa no alcanzó, durante distintos períodos de control, los estándares mínimos de calidad establecidos en el contrato de concesión.

Según explicó el organismo, la distribuidora había sido intimada previamente para ejecutar obras y tareas de mantenimiento que permitieran mejorar el servicio en las zonas afectadas.

Si bien la empresa informó la realización de trabajos, las inspecciones técnicas concluyeron que persistían las deficiencias, principalmente por reiterados cortes de luz y otros incumplimientos vinculados a la calidad del suministro.

Mendoza: quiénes recibirán la bonificación en las facturas de luz

La sanción beneficiará a 4.035 usuarios distribuidos en distintos puntos de la provincia donde se detectaron los mayores problemas en la prestación del servicio.

Los distritos alcanzados son:

Villa 25 de Mayo (San Rafael).

(San Rafael). Punta de Agua (San Rafael).

(San Rafael). Agua Escondida (Malargüe).

(Malargüe). Potrerillos (Luján de Cuyo).

El monto que recibirá cada usuario será diferente y se calculará teniendo en cuenta distintos factores, entre ellos la cantidad de interrupciones del servicio, el tiempo que permaneció sin suministro eléctrico y el consumo de energía registrado durante el período analizado.

Cómo consultar si recibirás el descuento en la factura

El EPRE informó que los usuarios alcanzados podrán verificar si les corresponde la bonificación y conocer el monto ingresando al formulario habilitado en el sitio oficial del organismo.

Podés consultar acá: https://epremendoza.gob.ar/formulario-bonificaciones/

Además, personal del ente realizará operativos presenciales para brindar asesoramiento y responder consultas sobre la aplicación de los descuentos.

El cronograma previsto es el siguiente:

Martes 4 de agosto: Salón de Usos Múltiples Julio Sama, en Villa 25 de Mayo , de 10 a 12.

Salón de Usos Múltiples Julio Sama, en , de 10 a 12. Miércoles 5 de agosto: Centro Integrador Comunitario ( CIC ) de Potrerillos .

Centro Integrador Comunitario ( ) de . Del 10 al 14 de agosto: operativos en Punta de Agua y Agua Escondida.

La sanción económica quedó dividida según las zonas afectadas:

Villa 25 de Mayo (San Rafael): $87.137.130 para 1.109 usuarios .

$87.137.130 para . Punta de Agua y Agua Escondida (San Rafael y Malargüe): $183.483.945 para 349 usuarios .

$183.483.945 para . Potrerillos (Luján de Cuyo): $148.529.200 para 2.577 usuarios.

En total, las bonificaciones alcanzarán a 4.035 clientes de Edemsa. Desde el EPRE señalaron que la medida busca garantizar que las distribuidoras cumplan con los niveles de calidad exigidos para la prestación del servicio eléctrico.