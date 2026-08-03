Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 8 departamentos este martes 4 de agosto

Los trabajos se realizarán en barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato y San Rafael.

Edemsa informó que este martes 4 de agosto se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este martes 4 de agosto

Estos serán los cortes de luz para este martes 4 de agosto:

Ciudad

Entre calles Soberanía Nacional, Aliar, Simón Bolívar, 20 de Junio y zonas aledañas. De 8.45 a 12.45 h.

Guaymallén

Entre calles Almirante Brown, Proyectada G64, Proyectada G68, Proyectada G61 y áreas adyacentes; Colonia Segovia. De 9.30 a 13.30 h.

Las Heras

Entre calles Paso de Uspallata, Lateral Norte del Acceso Este, Lucio Mansilla, Remedios de Escalada de San Martín y zonas aledañas; El Plumerillo. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

En calle Almirante Brown, entre Viamonte y Álzaga. En los barrios Las Candelas y Viamonte y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 8.00 a 12.00 h.

En la intersección de Ruta Nacional N°40 y Ruta Provincial N°15 y zonas aledañas; Ugarteche. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

En calle Víctor Hugo, entre Tulumaya y callejón y áreas adyacentes, La Primavera. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Azcuénaga. En el barrio Ciceroni y zonas aledañas; Lunlunta. De 9.45 a 13.45 h.

Tunuyán

En calle La Argentina, entre Suárez y Julio Argentino Roca. En los barrios Venezuela, El Rosedal, Los Manzanos, Arroyo Claro, Casas del Pueblo y áreas adyacentes. De 9.45 a 13.45 h.

En calle Luis Danti, entre Corredor Productivo y Ortega; El Algarrobo. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

Entre calles Proyectada 145, Proyectada 144, Ahumada y Ruta N°88. En el Loteo Moyano y zonas aledañas; Villa Bastias. De 14.30 a 18.30 h.

En calle El Ingenio, entre Calle C y Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°99), y áreas adyacentes; Cordón del Plata. De 9.30 a 13.20 h.

San Rafael