Motociclista quedó hospitalizado en el Central: un auto cruzó en rojo, lo chocó y escapó

Un motociclista de 59 años fue trasladado de urgencia al Hospital Central con politraumatismos graves tras ser chocado por un auto que cruzó en rojo en Guaymallén. El conductor escapó.

Un motociclista de 59 años resultó gravemente herido este domingo por la mañana tras ser embestido por un automóvil en Guaymallén. El conductor del vehículo huyó del lugar sin asistir a la víctima.

El accidente vial ocurrió cerca de las 6:45 horas en la intersección de Bandera de Los Andes y Concordia.

Según informaron fuentes policiales de la Comisaría 35°, varios llamados al 911 alertaron que un auto cruzó el semáforo en rojo e impactó de lleno contra la moto.

Al llegar al lugar, efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistieron al hombre, quien presentaba heridas de gravedad. Debido a su estado, fue trasladado de urgencia al Hospital Central, donde le diagnosticaron politraumatismos severos.

La víctima conducía una moto Honda CB 125F Twister.

El conductor del auto se dio a la fuga.